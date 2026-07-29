苍南县委书记张本锋等开展“八一”走访慰问活动

苍南发布 2026-07-29 09:35:42

在“八一”建军节即将到来之际，苍南县委书记张本锋、苍南县人大常委会主任林森森、苍南县政协主席叶信迪分别带队走访慰问驻苍部队官兵，向他们致以节日的诚挚问候和崇高敬意，对广大官兵长期以来为苍南经济社会发展作出的贡献表示衷心感谢。

在“八一”建军节即将到来之际，苍南县委书记张本锋、苍南县人大常委会主任林森森、苍南县政协主席叶信迪分别带队走访慰问驻苍部队官兵，向他们致以节日的诚挚问候和崇高敬意，对广大官兵长期以来为苍南经济社会发展作出的贡献表示衷心感谢。

在苍南武警核电中队营区，张本锋与官兵们亲切交流，详细了解部队日常训练、队伍建设及官兵生活保障等情况，对中队官兵扎根核电一线、坚守岗位、忠诚履职，全力护航三澳核电项目安全建设和区域平安稳定所展现的责任担当给予充分肯定，并为全体官兵送上慰问物资和节日祝福。

张本锋指出，三澳核电项目作为全国首个民营资本参股核电项目，是支撑长三角绿色低碳转型、助力区域经济高质量发展的重要能源工程，也是苍南实现跨越式发展的标志性重大项目。核电中队全体官兵驻守项目一线，默默坚守、无私奉献，为项目平稳建设、安全运营筑起了坚实安全屏障。他希望全体官兵继续发扬人民军队特别能吃苦、特别能战斗的优良作风，深耕核电安保主责主业，持续夯实安全防控根基，一如既往支持地方各项事业发展。同时要厚植军民鱼水深情，把苍南当作第二故乡，与地方党委政府同心同德、携手共进，共同书写新时代军政军民团结、军民融合深度发展的新篇章。

张本锋表示，苍南将始终传承和弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统，持续做实做细新时代双拥工作，精准对接部队建设需求和军人军属、优抚对象实际需要，用心用情用力落实各项优抚政策、完善服务保障举措，全力为部队官兵练兵备战、扎根基层解决后顾之忧，持续巩固军政军民团结奋进的良好局面。

苍南县领导郑都、吴海龙、杨德选等参加慰问。

在苍南县人武部，林森森与在场官兵亲切握手、深入交流，实地察看办公场地，详细了解队伍建设、执勤训练、后勤保障等情况，认真听取部队相关服务保障诉求，对全体官兵坚守战位、忠诚履职，积极投身县域平安建设等重点工作、为地方稳定发展保驾护航作出的贡献表示感谢，并给予充分肯定。

林森森强调，军地同心、军民一体是苍南高质量发展的坚实保障，希望县人武部全体官兵继续发扬优良传统、赓续红色血脉，不断巩固军政军民团结良好局面，一如既往支持和参与地方各项事业建设，深化军地融合发展，携手共建更高水平的平安苍南、法治苍南。同时，我县将始终传承拥军优属光荣传统，关心支持人武部各项建设，持续深化军地双向沟通、双向赋能，全力落实拥军优抚各项政策，共同谱写军民鱼水情深、携手共促发展的崭新篇章。

苍南县领导郑都参加慰问活动。

在驻灵溪渔塘口某部队，叶信迪与部队官兵座谈交流，共叙军民鱼水深情。他详细了解部队建设发展、任务执行和生活保障情况，认真倾听部队发展需求，向官兵们致以节日的祝贺和诚挚的问候，并送上慰问物资。

叶信迪对驻队官兵长期以来坚守岗位、履职尽责，全力支持地方经济发展、守护辖区平安稳定所做出的辛勤付出表示感谢。他表示，苍南将一如既往关心、支持部队各项建设，主动对接部队实际需求，全力做好拥军服务保障工作，持续巩固军地同心、共建共荣的良好局面。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋林森森叶信迪开展“八一”走访慰问活动

记者/林明明 江秀清 李虹蝶 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com