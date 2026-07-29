温州日报 2026-07-29 09:26:51

近日，由闲置老屋改造的千年苦槠树王馆在瑞安芳庄乡黄金坳村揭幕，千年“活文物”从此有了自己的“讲述者”，农耕智慧、红色记忆与乡愁根脉，一并安放于此。

温州网讯 一棵栽于唐代的古树，在深山静默站立了1200多年，曾为浙南游击纵队遮风挡雨。近日，由闲置老屋改造的千年苦槠树王馆在瑞安芳庄乡黄金坳村揭幕，千年“活文物”从此有了自己的“讲述者”，农耕智慧、红色记忆与乡愁根脉，一并安放于此。

盛夏时节，驱车沿瑞安芳庄乡山路蜿蜒而上，转过十八道弯，一座被苦槠古树群环抱的山间村落——黄金坳便到了。村里依托苦槠古树群打造的苦槠古树文化公园，与村内古道、石墙、青瓦民居相映成趣。村口处，一株枝繁叶茂的苦槠树巍然矗立。苦槠树下浓荫蔽日，成为村民休憩纳凉、孩童追逐嬉戏的天然乐园。据介绍，这株苦槠树树高13.5米、树龄逾1200年，是该公园内树龄最大的古树，被誉为“树王”。“树王”还是一位“红色见证者”，80多年前，浙南游击纵队进驻黄金坳村，以该村为据点开展革命斗争，古树下曾是战士们歇脚、议事、传递情报的重要场所。

新落成的千年苦槠树王馆，就坐落于古树一侧。推开展馆的木门，时间仿佛瞬间慢了下来。“芳庄古树地理志”“苦槠自然密码”等展区以图文并茂的方式，系统梳理了苦槠的前世今生；馆内陈列的一段粗壮苦槠树干，让游客得以亲手触碰那斑驳厚重的树皮纹理，感知岁月在其身上刻下的年轮印记。展馆最聚人气的当属苦槠豆腐制作展示区——捡果、去壳、泡水去涩、石磨碾浆、过滤、熬煮……一道道工序依次排开，还原了从山间野果到餐桌美味的蜕变过程。除了观看，游客还能上手推一把石磨，沉浸式体验农耕时代的手作之趣。

为什么要为一棵树专门建一座展馆？黄金坳村党总支书记陈道交介绍：“今年黄金坳苦槠古树文化公园入选浙江省第三批古树名木文化公园，我们想借此契机把千年苦槠文化传承下去，让子孙后代都记得苦槠豆腐是怎么做出来的。”在他和村民的记忆里，苦槠不仅是“福树”，更是“粮食树”——灾荒年月，苦槠果磨粉做成苦槠豆腐，养活了一代又一代人；其皮与叶皆可入药，可谓一身是宝。当村民得知村里要建展馆，纷纷自发参与：有人翻出家中旧门板改造成展台，老辈人则亲手传授苦槠豆腐的传统制作手艺。

穿过展馆侧门，便步入一处别具匠心的“1200树咖”。游客手捧一杯创意十足的苦槠咖啡，立于窗前黄金点位，便可与千年树王同框合影。室内读树，室外见树，展馆、树咖与古树公园有机融为一体；树影婆娑，咖啡醇香，千年时光仿佛就这样被续上了。

“建好展馆只是第一步，如何持续运营才是关键。”芳庄乡宣传委员黄森乐说，乡里已开始谋划一系列后续举措：苦槠豆腐制作体验、古树科普讲堂、自然研学课程等将陆续推出，不断丰富展馆的在地文化内涵。同时，依托苦槠果这一独特资源，开发苦槠咖啡、苦槠蛋糕等特色伴手礼，让游客把古树记忆带回家。

来 源：温州日报

原标题： 站了1200年，见证烽火岁月

瑞安芳庄千年苦槠树王馆开馆

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 金冬冬

本文转自：温州新闻网 66wz.com