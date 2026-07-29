龙港召开塑造现代文明工作汇报会
7月28日，龙港召开塑造现代文明工作汇报会，系统梳理文化焕新行动推进成效，剖析当前存在短板，研究部署下阶段重点任务。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话。龙港市领导李青、夏天舒参加会议。
会上，龙港市委宣传统战部汇报塑造现代文明工作进展情况、下步工作思路及问题建议，与会人员作交流发言。
林海涵指出，塑造现代文明工作事关城市软实力提升和市民综合素养培育，龙港市上下要坚决扛起使命担当，读懂龙港、唤醒龙港，深挖龙港的历史文脉、发展新势能，推动物质文明与精神文明协调发展。
林海涵要求，要实施文脉赓续铸魂工程，深挖历史名人、红色文化、古迹遗存资源，打造文化展示载体，夯实龙港文化根基；要实施文艺百花齐放工程，大力培育本土文艺人才队伍，加强与外部文艺资源交流合作，围绕改革发展史、本土人文资源开展文艺精品创作；要实施文产强业兴业工程，持续做强印刷文创产业，抢抓演唱会经济、潮玩经济等新兴风口，推动IP授权、文创开发、文体活动协同发展；要实施文旅融合富民工程，持续推进重点文旅项目建设，推动文旅资源串点成线，释放消费潜力；要实施文化润城惠民工程，盘活用好图书馆、规划展示馆等各类文化场馆阵地资源，探索社会化运维模式，推动公共文化资源更好惠及市民；要实施文明涵养提升工程，深化移风易俗、文明新风培育，靶向整治不文明乱象，补齐城市文明短板，筑牢现代文明城市建设基层基础。
会前，林海涵一行还调研了龙和社区郭楚望公园项目选址工作。
来 源：龙港发布
记者/吴诗诗
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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