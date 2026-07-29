温州日报 2026-07-29 09:26:51

近日，乐清雁荡山五老巅四尖山发生一起登山遇险事件，一名16岁少年险些丧命，消防与民间救援队历经近两小时艰难搜救，成功将其平安转移下山。

温州网讯 近日，乐清雁荡山五老巅四尖山发生一起登山遇险事件，一名16岁少年险些丧命，消防与民间救援队历经近两小时艰难搜救，成功将其平安转移下山。

当天下午2时22分，乐清市大荆消防救援站接到群众报警，四尖山区域有一名少年登山时遇险被困。接警后，消防救援人员立即携带绳索、急救包、降温物资等专业装备，联合民间救援力量火速进山开展搜救。

五老巅四尖山属于未经景区开发的网红野线，以险峻山脊出名，部分路段窄如刀刃，两侧便是百米悬崖，山体坡陡路滑，碎石密布，高温天气下山林闷热缺氧，搜救难度极大。救援队员背负数十斤装备，在陡峭湿滑的山径中持续攀爬搜寻，耗时一个半小时才抵达少年被困点位。

现场景象让救援人员心头一紧：少年独自瘫坐在陡坡泥地上，全身沾满泥土，背包、登山杖、衣物等装备散落四周，仅手中紧紧攥着一部手机。被困区域草木丛生，周边存在马蜂窝、野生蛇类，随时可能引发二次危险。少年意识恍惚，面对救援人员询问，完全回忆不起进山路线，只称当时身体燥热难忍，中暑后意识模糊，情急之下抓泥土敷身降温，不慎踩空滑落山坡。

经现场检查，少年左小腿摔伤无法着地，万幸暂无生命危险。救援队员第一时间开展急救处置，持续补水、冷水擦拭皮肤物理降温，快速缓解其中暑症状。考虑到山路陡峭、伤者行动受限，救援队伍当即制定转运方案：一名消防员俯身背起少年，后方队员拉紧安全绳索全程兜底防护，两名队员分列两侧清理路面碎石、排查坠石隐患，众人步步稳行缓慢下山。行至平缓安全区域后，队员改为搀扶护送，全程避免伤者腿部受力，最终成功将少年护送至山脚移交家属。

据少年事后自述，暑假居家刷短视频时，被博主拍摄的五老巅野线风光吸引，心生好奇便瞒着家人独自前往登山。当日正午气温居高不下，长时间暴晒导致重度中暑，体力快速透支，最终发生滑坠意外。

消防部门提醒>>>

眼下正值暑期，青少年户外登山、徒步遇险进入高发期。广大学生及家长：网红野路并非安全路线，未开发山林缺乏防护设施、路标与应急通道，暗藏坠崖、滚石、蛇虫、迷路等多重风险。夏季登山尽量避开正午高温时段，务必选择景区正规游览步道；出行前规划路线、告知家人行程，结伴而行，不单独挑战野山秘境；随身携带充足饮用水、防晒、急救物资。如在山中迷路、受伤、中暑，第一时间拨打119、110求助，原地等待救援，切勿盲目乱走加剧危险。

来 源：温州日报

原标题： 短视频“种草”网红野线 少年登山中暑滑落深山

记者 杜一川 通讯员 詹振宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com