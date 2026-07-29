平阳县委书记孟晓斌开展助企服务活动

平阳发布 2026-07-29 09:35:42

7月28日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等地开展助企服务活动，了解企业生产经营现状、倾听企业发展诉求、精准破解企业发展难题。

7月28日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等地开展助企服务活动，了解企业生产经营现状、倾听企业发展诉求、精准破解企业发展难题。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境和民营经济发展的重要论述，牢固树立服务企业就是服务发展的理念，主动靠前、精准服务、靶向施策，全力为企业纾困解难、赋能增效，持续激发市场主体活力，推动县域经济社会高质量发展。

孟晓斌先后来到温州虹申轴配有限公司、温州金瑞祥金银制品有限公司、浙江子久文化股份有限公司、温州益坤电气股份有限公司、浙江大凯特钢科技有限公司等企业，走进企业生产车间、产品展厅、项目现场，实地察看企业生产流程、设备运行、产品研发、安全生产等情况，认真听取企业负责人关于生产经营、市场拓展、项目建设、科技创新等方面的工作介绍，细致询问企业在要素保障、市场开拓、人才引育等方面的难点堵点，与企业负责人面对面座谈，现场梳理问题、共商对策、落实服务举措。他勉励企业要坚定发展信心、抢抓市场机遇，立足本地深耕主营业务，持续扩大产能规模、加大创新攻关力度，主动扛起社会责任，与县域发展同向发力、携手前行，为全县经济高质量发展贡献更大力量。

活动中，孟晓斌强调，企业是市场经济的主体，是推动地方经济高质量发展的中坚力量。全县上下要始终坚持“工业强县”战略不动摇，把优化营商环境、服务企业发展摆在突出位置，常态化开展助企走访服务活动，打通政企沟通壁垒，构建亲清政商关系。要主动担当、精准履职，聚焦企业急难愁盼问题，落实落细各项惠企纾困政策，变“企业找上门”为“服务送上门”，提供全周期、全方位、保姆式服务，切实帮助企业降成本、解难题、拓市场、稳发展。要聚焦产业转型升级需求，鼓励企业坚持创新驱动，加大技术研发、产品创新、品牌培育力度，深耕细分领域、提升核心竞争力，不断延伸产业链、提升价值链。要严守安全生产底线，督促企业严格落实安全生产主体责任，常态化开展隐患排查整治，抓实抓细生产经营、消防安全、合规经营等各项工作，坚决筑牢安全生产防线，保障企业平稳健康、可持续发展。

平阳县领导华怀健、盖军参加活动。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌开展助企服务活动

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com