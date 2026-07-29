没有作业的暑假 准高一新生都忙啥？资深教师支招

温州日报 2026-07-29 09:27:00

如何利用好这个暑假做好初高衔接？记者采访了几位高中一线教师，他们表示，比起盲目报班、疯狂刷题，心态调整、查漏补缺和习惯养成，才是这个暑假更该学好的“必修课”。

温州网讯 下午两点一刻，市区一家初高衔接机构的休息区，刚被重点高中录取的王同学正和几个同学聊着天。再过15分钟，他就要开始下午的衔接课程，数学、物理、化学，一直上到晚上9点，晚饭也在机构解决。

中考落幕，本该是放松的暑假，却成了不少准高一学生和家长的“新战场”。学校网课、校外衔接班齐上阵，有的孩子主动学，有的被推着学，还有的在“学与不学”之间纠结。从初中到高中，知识难度、学习节奏、思维方式都面临着巨大跨越。如何利用好这个暑假做好初高衔接？记者采访了几位高中一线教师，他们表示，比起盲目报班、疯狂刷题，心态调整、查漏补缺和习惯养成，才是这个暑假更该学好的“必修课”。

衔接班里全是同学

孩子吐槽暑假被排满

记者走访发现，今年暑假，市区部分初高衔接机构已经满员。一位机构负责人透露，7月以来，每天都有十几位家长来咨询衔接课程，“主要是数学、物理、英语这几科，报名的人最多。”

“去了才发现，班里坐的几乎都是认识的同学。”王同学的妈妈告诉记者，7月中旬分班考结束后，学校就安排了录播的网课，带领学生提前预习高一内容。“本来以为学校的网课就够了，后来看看身边同学都在外面报班，我们也坐不住了。”

于是，王同学的暑假日程表被排得满满当当：每周一三五七下午和晚上，在衔接班上数学、物理、化学；二四安排语文和英语。“剩下的时间让他运动、玩游戏，放松一下。”

暑假同样被学习填满的，还有一对被普高录取的双胞胎姐弟。“学校也安排了网课，让在家自主预习。”妈妈刘女士给记者算了算时间，网课时间虽然不长，但认真上完、做好笔记、再完成相应练习，大概得花上四五个小时。“本来还想给他们加个码，报个衔接班，结果上了几次就不去了。”

“太累了，为啥没作业的暑假还要那么累”，面对孩子不断地抱怨，刘女士只能把衔接班退了，“孩子不想学，我们也没办法。只怕等他们明白过来，太晚追不上了。”

另一位准高一新生家长吴先生，明知自家娃是典型的文科选手，还是硬着头皮给报了物理、化学的衔接班。“分班考近在眼前，想进好一点的班级，理科也不能落下。”用吴先生的话说，身边的人都在卷，自己不学就心慌，“大家都在往前跑，你停下来就落后了。”

初高衔接第一课

先把心态调整好

“每年暑假，都能看到家长和学生们忙忙碌碌报各种衔接班，但在我看来，初高衔接最该先做好的，是心态的衔接。”在温州一重点高中教了十几年书的陈老师坦言，每年新生入学，她都会遇到不少“水土不服”的学生。

陈老师说，初中阶段，很多孩子靠努力刷题就能取得好成绩，不少人还是班里的“学霸”。但到了高中，知识密度大、逻辑性强、对思维能力要求更高，“原来的学习方法不灵了，成绩一下来，心理落差就特别大。”

“每年都会遇到新生找我谈心，说自己在初中是班里前几名，怎么到了高中就跟不上了？”这时候她会告诉学生，不是你退步了，而是进入了一个更高水平的赛道。“能考上重点高中的，都是初中里的佼佼者，大家站在同一起跑线上重新出发，暂时的落后很正常。”

另一位长期在一线带班的资深班主任郑老师也有同感。“很多家长和学生把初高衔接理解成知识的衔接，以为提前学了高中内容，开学就能领先。其实不然。”她见过太多学生，暑假提前学了新课，开学反而不认真听了，错过了老师讲的解题思路和方法，基础打得不牢，后面越学越吃力。

在两位老师看来，初高衔接，心态先行。“允许自己有一个适应的过程，接受自己可能暂时落后，比起一时的排名，持续学习的能力和稳定的心态，才是高中三年真正的竞争力。”

“还有一点很重要，就是不要被别人都在学的焦虑带着走。”郑老师说，每个孩子的基础和节奏都不一样，按照自己的节奏来，把基础打扎实，比什么都强。

学科衔接有方法

语文数学这样学

“语文是一门慢功夫，暑假正是查漏补缺、提前预热的好时机。”温州市第八高级中学副校长、语文教师金铭告诉记者，初中语文到高中语文跨度不小，无论是阅读量还是思维深度，要求都高了很多。

金铭建议，暑假可以从三个方面入手：一是海量阅读，完成思维上的深度建构。她建议从高一必读的《乡土中国》《红楼梦》入手，重点训练概念界定与逻辑推演，读完可用思维导图梳理概念关系，并尝试解释身边的社会现象；二是攻克文言文，尝试语法归因，暑假可熟悉《劝学》《师说》《赤壁赋》等必修课文言文，对照注释逐字翻译，标记特殊语法现象，掌握古代汉语语法体系；三是转变文风，以哲学伦理著作进行思辨训练，可读读《论可能生活》《自由在高处》这类作品，琢磨作者的写作思路，有余力的还可以针对社会话题写两三百字的短评，训练说理能力。

数学方面，龙湾中学数学教师李勇坦言，数学是初高衔接里跨度最大的一科，也是最容易掉队的。“核心是思维方式要从‘感性’到‘理性’——初中数学具体直观、套路明显，多刷题就能提分；但高中数学抽象性强，重逻辑推导，还用老办法学肯定要吃亏。”

李勇给准高一学生的建议有三条：第一，先把初中基础打牢，重点巩固十字相乘、根式化简、二次函数、圆幂定理等拓展内容，这些都是高中数学的默认工具；第二，轻量化预习高中内容，重点看必修一的函数模块，精读课本、弄懂概念，不用刷难题，重在训练抽象思维；第三，试着构建“预习-听课-复习-练习-复盘”的学习闭环，把疑问记下来，开学带着问题去听课。

在李勇看来，初高数学衔接的关键，从来不是“抢跑”了多少新知识，而是学习习惯和思维方式的彻底转变。“这个暑假最重要的任务，是建立起自主、反思、探究的学习品质，这才是高中三年真正的核心竞争力。”

来 源：温州日报

原标题： 没有作业的暑假 准高一新生都忙啥

初高衔接班火爆，资深教师支招避开超前学习误区

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com