平阳县委书记孟晓斌调研南雁荡山片区文旅项目建设

平阳发布 2026-07-29 09:35:43

7月28日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、南雁等乡镇，调研南雁荡山片区文旅项目建设工作。

7月28日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、南雁等乡镇，调研南雁荡山片区文旅项目建设工作。他强调，要牢固树立“大南雁”发展理念，紧盯项目攻坚不放松，狠抓品质提升不动摇，在精雕细琢中加快把南雁荡山打造成为具有区域影响力与市场号召力的文旅新地标。

孟晓斌先后走访南雁荡山片区河岸线生态化改造项目、梅光隧道项目、笠湖大桥拓宽工程、酒店配套游客中心及停车场项目等项目现场。每到一处，孟晓斌都仔细察看工程进展，对照规划图纸听汇报、问难点，并与项目负责人深入交流，了解施工组织、运营筹备及安全生产落实情况。

孟晓斌指出，南雁荡山片区文旅开发项目对于完善全县旅游功能、提升能级、引爆市场意义重大。各地各部门要牢固树立“一盘棋”思想，以等不起的紧迫感、坐不住的责任感，强化横向协同与纵向联动，主动靠前服务、精准高效破题，统筹做好土地、资金、政策处理等保障，坚持建设与招商同步、硬件与软件并重，在守正创新中全面擦亮“金名片”，为县域经济高质量发展注入强劲新动能。

孟晓斌强调，要在项目攻坚上再提速，紧盯时间节点，倒排工期、挂图作战，在确保质量和安全的前提下，全力推进关键交通节点工程及基础配套建设，加快打通景区内外循环，为各景点串珠成链、连线成片打通发展脉络。要在文化挖潜上再深入，依托南雁儒释道文化底蕴与生态本底，坚持“一红三南五里”总体布局，通过文化赋能提升旅游品位，让深厚的文化积淀成为南雁文旅最鲜明的辨识度和最持久的竞争力。要在服务提质上再精细，始终坚持以游客为中心的工作导向，从细微处入手，统筹推进硬件完善与软件提升，全面提升片区承载能力与游玩体验，把短期的“流量”转化为长久的“留量”，让每一位游客闻之向往、来之则喜、去之留恋。

平阳县领导蒋中梁、陈先夏、朱邦丰等参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研南雁荡山片区文旅项目建设

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

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