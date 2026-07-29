学习强国温州学习平台 2026-07-29 09:24:00

7月24日上午，在温州瑞安仙降街道瑞安泰禾箱包配件有限公司厂区，家住瑞安市区的陈先生夫妇带着锦旗、感谢红包，抱着4岁儿子小宝（化名），紧紧握住一位男子的手说：“快谢谢马叔叔救了我们一家人！”

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原标题： “我们三条命都是他救的” 瑞安箱包厂工人救下溺水的一家三口

作者：杨微微 项颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com