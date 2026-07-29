瑞安发布 2026-07-29 09:31:17

7月28日，瑞安市委教育科技人才一体化委员会会议召开。

7月28日，瑞安市委教育科技人才一体化委员会会议召开。瑞安市委书记、市委教育科技人才一体化委员会主任李剑锋在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育、科技、人才的重要论述精神，紧扣赋能新质生产力发展核心任务，保持一张蓝图绘到底的战略定力，加快建设一流创新生态、打造最具竞争力营商环境，率先展现“创新潮涌、产业蝶变、英才集聚”的县域实景。

瑞安市领导朱建芳、何志友、陈寒艳等参加会议。

会议听取今年以来瑞安市教育科技人才一体改革发展工作情况及下步工作思路的汇报，听取科技发展组、产业创新组、教产融合组、人才支撑组、人工智能组等专项组有关工作汇报，审议有关文件。温州职业技术学院瑞安学院、瑞安农商银行、温州（瑞安）智能汽车关键零部件产业工程师协同创新中心等作了交流发言。

在充分肯定前阶段工作成效后，李剑锋指出，要精准研判，凝聚“教科人一体化”共识。新形势新任务下，必须深刻把握“教育是根、科技是魂、人才是本”的内生逻辑，把准政治风向标，锚定融合大棋盘，做到上级有部署、瑞安见行动，对标打造温州都市圈“金南翼”、“全省第三极”主引擎、浙南闽北赣东“强节点”定位，大力推进科教融汇、产创协同、产学贯通等，不断塑造创新发展新动能新优势。

李剑锋强调，要精准施策，凝聚“教科人一体化”干劲。聚焦创新策源，深度融入上海（长三角）国际科技创新中心“主战场”，推动一批科创平台加速落地、能级跃升，以科创资源整合和科技金融改革构建最优“生态圈”，加快打造动能澎湃的创新强市。聚焦“两新”融合，系统构建“4+4+N”现代产业体系，大力推动工业企业数字化、智能化改造，提速人工智能产业落地，完善创新企业培育链条，强化企业研发机构建设，提速大孵化集群建设，加快打造智造引领的产业强市。聚焦“引育留用”，依托校企共聘、基金引才等新模式为人才量身定制落地方案，系统构建人才安居、医疗、入学等服务保障体系，深化“瓯越英才”“才企智联”等机制为优秀人才松绑、赋能，加快打造近悦远来的人才强市。

李剑锋要求，要精准发力，凝聚“教科人一体化”合力。要坚持全市上下“一盘棋”思想，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，主动担当、精准施策，推动教科人一体化改革走深走实、见行见效。要大力弘扬李毓蒙创新精神，汇聚全社会力量关心支持人才，构筑鼓励探索、宽容失败的科研生态体系和社会文化氛围。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委教育科技人才一体化委员会会议召开

记者：陈豫州/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com