温州晚报 2026-07-29 10:01:18

今年秋季入学，温州不少适龄女生的家长多了一件事——需携带孩子的HPV疫苗接种证明。自2026年秋季入学起，HPV疫苗接种情况正式纳入适龄女生入学查验内容。

温州网讯 暑假过半，距离开学还有一个月左右时间。今年秋季入学，温州不少适龄女生的家长多了一件事——需携带孩子的HPV疫苗接种证明。自2026年秋季入学起，HPV疫苗接种情况正式纳入适龄女生入学查验内容。这项新规具体如何执行？未接种是否影响入学？昨天，记者采访了温州市疾控中心（市卫生监督所）免疫所所长魏晶娇。

去年10月30日，国家疾控局、国家卫生健康委、教育部等7部门联合发布通知，决定自2025年11月10日起，将HPV疫苗纳入国家免疫规划，为2011年11月10日以后出生的满13周岁女孩免费接种2剂次双价HPV疫苗。按照《中华人民共和国疫苗管理法》，免疫规划疫苗需开展入托入学查验。

魏晶娇表示，将HPV疫苗纳入入学查验，是为了落实国家免疫规划策略，提高适龄人群接种率，形成免疫屏障，为消除宫颈癌筑牢第一道防线。她指出，世界卫生组织提出的“90-70-90”阶段性目标中，第一个指标是要求15岁以下女孩的HPV疫苗接种率达到90%。

离秋季开学不到一个月了，还没接种的孩子来得及吗？这是眼下家长最关心的问题。

“我们建议在暑期完成接种，开学后把接种证明带到学校。”魏晶娇表示，入学查验并不要求两针全部打完，只需要完成首针即可。HPV疫苗全程需接种2剂次，间隔6个月。按照“暑假打第一针、寒假打第二针”的节奏，刚好可以利用两个假期完成全程免疫。

有家长担心万一开学时还没打上疫苗，孩子会不会进不了校门？魏晶娇表示，因接种禁忌症无法接种的学生，可凭医院诊断证明到接种门诊开具暂缓或不予接种证明，入学时提交学校备案。对于因各种原因未在开学前完成接种的，开学后补打即可。

针对家长常见的“孩子还小，不着急”的想法，魏晶娇提醒：HPV疫苗越早接种保护力越强。世界卫生组织推荐9至14岁为黄金接种年龄，这个年龄段女孩接种2剂次产生的抗体水平是15岁以上人群的2倍以上。我国女性HPV感染第一个高峰出现在17至24岁。在感染风险到来之前完成接种，保护效果最佳。

魏晶娇提醒广大家长，目前距离开学还有一个月左右，建议尚未接种的适龄女生尽快前往就近社区卫生服务中心预防接种门诊完成首剂次接种，避免开学前扎堆排队。家长可通过“浙里办”APP查询接种记录，如遇系统问题可到辖区接种门诊线下查验并开具证明。接种时需携带预防接种证、孩子身份证件，并由监护人陪同。

据悉，目前温州适龄目标人群（2011年11月10日以后出生的满13周岁女孩）HPV疫苗接种覆盖率已达到62%以上。这一数据包含了免费接种的二价疫苗，也包括此前自费接种的四价、九价疫苗，只要接种过HPV疫苗，都算在内。目前，全市已有4万余名适龄女孩完成HPV疫苗首剂次接种。

来 源：温州晚报

原标题： 秋季入学适龄女生 需提交HPV接种证明

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com