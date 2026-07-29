温州都市报 2026-07-29 10:01:17

临床数据显示，多数肠癌早期症状十分隐蔽，极易被误认为痔疮、肠胃不适等小问题，不少人因忽视身体细微异常、不良生活习惯累积，最终错失最佳治疗时机。

温州网讯 近日，知名作家东野圭吾因结直肠癌离世。这一消息让隐匿高发的结直肠癌再度成为大众关注焦点。临床数据显示，多数肠癌早期症状十分隐蔽，极易被误认为痔疮、肠胃不适等小问题，不少人因忽视身体细微异常、不良生活习惯累积，最终错失最佳治疗时机。

52岁市民张先生日常无腹痛、明显便血等不适，身体看似健康，却在年度常规体检中查出粪便潜血阳性。起初他误以为是普通痔疮问题，并未过度恐慌，但他没有随意忽视体检异常，医生建议他完成结肠镜检查，最终确诊为极早期肠癌。因为发现及时，张先生通过内镜微创手术彻底根治，术后恢复速度快，仅短期休养便回归正常生活。

与之形成鲜明对比的是58岁的李先生。一年前，他就频繁出现便血，却自认为是痔疮，自行买药缓解症状，一直拖延就医。随着时间推移，其身体出现反复腹胀、浑身乏力、贫血等异常，他因惧怕肠镜检查、忙于工作一再拖延。直到短时间内体重骤降、身体严重不适，他才前往医院就诊，被确诊为晚期结直肠癌。

依据国家癌症中心发布的数据，结直肠癌现已成为发病率仅次于肺癌的第二大恶性肿瘤，男性比例高于女性，60岁以上是发病高峰期。

温医大附一院结直肠肛门科副主任、主任医师徐昶提醒，肠癌并非毫无征兆，身体发出的细微异样都是重要预警信号。反复便血、排便习惯突然改变、不明原因腹胀腹痛、短期内体重莫名下降，都是肠癌典型症状，切勿简单归为痔疮、普通肠胃炎。

医生特别强调，40岁以上人群需每5年开展肠镜检查，有肠癌家族史、肠息肉病史、长期肠道不适的高危人群，需提前启动筛查。肠镜可直接发现并切除癌前病变，从根源上阻断癌变，早期肠癌治愈率超九成。

想要有效预防肠癌，徐昶提醒，除了重视筛查，良好的饮食和生活习惯至关重要。日常需减少油炸烧烤、腌制加工食品的摄入，这类食物会加重肠道代谢负担；多吃粗粮、新鲜果蔬，补充膳食纤维，促进肠道蠕动。同时杜绝长期久坐、熬夜、三餐不规律等陋习，坚持适度运动，戒烟限酒，控制体重，减少肠道病变风险。

来 源：温州都市报

原标题： 东野圭吾患结直肠癌离世，相关疾病引发大众关注

多数肠癌早期症状十分隐蔽 身体出现这些“信号”要警惕

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com