央视新闻客户端 2026-07-29 10:35:29

当地时间28日，美国总统特朗普在白宫与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会晤。以色列方面消息称，整个会晤持续约一小时。白宫方面随后发表声明称，此次会谈具有“积极和富有建设性”的意义。

这是两人自美以2月底对伊朗联合发动大规模军事行动以来的首次面对面会晤。

伊朗核问题是核心议题

据以色列总理府高级官员透露，此次会晤氛围良好，两位领导人就多项地区议题进行探讨，其中伊朗核问题成为核心议题。美以双方在会后重申了“阻止伊朗获得核武器”的共同承诺，并就加强美以盟友关系、拓展中东地区合作机遇交换了意见。

以称在会晤中实现“全面协调”

此外，在美以领导人白宫会晤结束后，现任以总理办公室公共外交负责人齐皮·霍托夫利表示，特朗普与内塔尼亚胡在此次会晤中实现了“全面协调”。

霍托夫利澄清称，两国领导人在会谈中从未提及被外界称为“镐山”的纳坦兹地下核设施相关问题。她表示，此前关于“以色列在会上向美方展示该设施相关情报”的消息完全不属实。

霍托夫利称，美方并没有向以色列施加任何压力，也未要求以方放弃在黎巴嫩或加沙地带所取得的军事成果。她表示，内塔尼亚胡此次访问华盛顿的核心目的，旨在深化与美方的战略协调，而非试图将美国直接卷入冲突。

本次会晤全程未举行两国领导人的单独会谈，所有高级阁僚均参与其中。美方出席人员包括副总统万斯、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思、中央情报局局长拉特克利夫以及美国总统中东问题特使威特科夫；以方随行人员则包括新任国家安全顾问本·埃兹拉、驻美大使莱特尔等高级幕僚。此外，会晤后双方未举行任何联合记者会，也未发表公开媒体声明。

据悉，在此次赴美会晤前，内塔尼亚胡曾表示，此行的核心目标是讨论伊朗局势等紧要议题，旨在确保以色列的国家安全并扩大地区的“和平圈”。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 对伊朗军事行动以来 美以领导人首次会晤

本文转自：温州新闻网 66wz.com