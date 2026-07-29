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C919飞机高原型完成首次飞行试验

新华网 2026-07-29 10:35:00

　　记者从中国商飞获悉，7月29日，C919高原型首架机在上海浦东国际机场完成起降，完成首次飞行试验。

　　据悉，此次飞行试验，完成全部预定试飞科目，标志着C919飞机系列化发展迈出重要一步。C919高原型在基本型基础上，采取了机身缩短、系统功能改进等针对性设计，以满足高原运行要求。

来　源：新华网

原标题： C919飞机高原型完成首次飞行试验

记者 王辰阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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