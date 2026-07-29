日本熊本强震致多人伤亡，已记录超100次余震
当地时间28日，日本九州岛发生6.8级地震，震源深度10公里。据日本气象厅数据，强震发生后，截至当地时间28日23时30分，熊本已发生有感地震超过100次。
熊本强震已致多人死亡
据熊本县警方28日消息，八代市1人在倒塌房屋中被发现，送医后确认死亡。
强震发生后，日本熊本县嘉岛町一处购物中心坍塌。总台记者当地时间29日获悉，因强震而爆炸坍塌的商场内已确认有2人死亡。事故原因及详细伤亡情况仍在进一步调查中。
据日本熊本县政府部门28日消息，强震造成位于八代市的日本制纸集团工厂烟囱倒塌，获救人员中有2人处于心肺停止状态，另有9人下落不明。
熊本地震致超4万户断电
核电站未受影响
震后，熊本县多地发生火灾，多座桥梁部分坍塌。地震对当地交通基础设施等造成严重影响，九州新干线29日自首班车起全线停运，其中熊本站至鹿儿岛中央站区间终日停运；博多站至熊本站区间将视安全检查结果决定是否恢复运营。
另据九州电力公司消息，受地震影响，熊本地区有超过48000户停电。
此外，据日本原子力规制厅消息，目前鹿儿岛县的川内核电站、佐贺县的玄海核电站、爱媛县的伊方核电站，均未确认到异常情况。
来 源：央视新闻客户端
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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