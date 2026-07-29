中国政府网、中国铁路、湖北发布 2026-07-29 10:35:29

根据国务院办公厅发布的《关于2026年部分节假日安排的通知》，9月25日（周五）至27日（周日）为中秋节假期。目前，京沪高铁、京沪铁路的200多趟列车试点新增火车票预约购票服务。7月28日起，中秋节火车票将可提前预约。2026年中秋假期火车票预约购票日历新鲜出炉，有需要的旅客朋友们快定好闹钟，准时锁定。

假期火车票购票日历收好

如何使用京沪高铁、京沪铁路

试点新增的

火车票预约购票服务？

（详解版流程图）

据此前报道，火车票预约购票服务7月20日至8月29日为过渡期，可预约9月15日及以后车票；8月30日起常态化运行。

目前预约购票服务仅面向普通旅客，暂不支持超过19人的团体旅客预约。打开12306App，旅客每日8时起可提交开车前第60天的预约订单。预约购票分为“精确预约”与“模糊预约”两种模式。每个铁路12306账户可同时提交3个待兑现预约订单，每个订单可选择连续两日最多3个“精确预约”以及2个“模糊预约”，预约时需明确可预约列车的优先次序，一笔订单中最多可添加19名旅客。

铁路12306系统将根据“长途优先、兼顾中短途”和“先到先得”原则，对票额进行智能匹配，在开车前第20天至第16天每日兑现预约订单，通过12306手机客户端（微信、支付宝或手机短信）等渠道反馈兑现结果。需要注意的是，如果30天内连续三次兑现成功后逾期未支付（含主动取消兑现成功订单）的，此后90天内该12306账户不可使用预约购票功能。

退票方面，也有相应调整。持预约车票的旅客，在开车前第20天至第8天办理退票的，将核收票面价格5%的退票费；开车前8天内（不含）退票的，按照既有预售车票退票规则执行。持预约车票的旅客，可改签1次预售期内的车票，在开车前第20天至第8天改签的且新车票票价低于原车票的，退还差额，差额部分核收5%的费用，新车票票价高于原车票的，补交差额；开车前8天内（不含）改签的，按照既有预售车票改签规则执行；改签后的新车票办理退票的，按预约车票的退票规则执行。

来 源：中国政府网、中国铁路、湖北发布

原标题： 放假三天！部分中秋高铁票可以预约了

本文转自：温州新闻网 66wz.com