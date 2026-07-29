洞头区委常委会（扩大）会议召开

洞头发布 2026-07-29 10:29:29

7月28日晚上，洞头区委书记何莉平主持召开区委常委会（扩大）会议，重温习近平总书记对洞头重要讲话重要指示精神，学习省委、市委主要领导对洞头批示指示精神，部署洞头区贯彻落实意见。

7月28日晚上，洞头区委书记何莉平主持召开区委常委会（扩大）会议，重温习近平总书记对洞头重要讲话重要指示精神，学习省委、市委主要领导对洞头批示指示精神，部署洞头区贯彻落实意见。洞头区领导刘素婷、林铁、方烨等参加会议。

会议指出，习近平总书记“大力弘扬海霞精神”“加快发展海洋经济”“真正把洞头建设成为名副其实的海上花园”等殷切嘱托，为洞头擘画了发展蓝图、确立了战略目标。省委、市委在不同时期对洞头提出的工作要求，为我们创造性抓好贯彻落实、高质量建设海上花园提供了清晰的行动指引。全区上下要牢记嘱托、接续奋斗，坚持一张蓝图绘到底，保持久久为功的定力，强化“高站位、大格局、走前列”的担当，以更高标准推进各项工作任务。要在历届区委打下的坚实基础上，乘势而上、实干争先，推动名副其实的海上花园建设再上新台阶。

会议强调，要在“大力弘扬海霞精神”上呈现新成效。打造海霞共富示范样板，擦亮“海上枫桥”治理品牌，建强守海固边前沿阵地，激扬巾帼奉献时代风采，让海霞精神成为凝聚人心、推动发展的不竭源泉。要在“加快发展海洋经济”上取得新突破。坚定不移走好海洋经济特色发展之路，加快打造海上风电产业高地、近洋航运中心枢纽、现代渔业和海洋科技创新高地，全力推动洞头赶超跨越。要在“建设名副其实的海上花园”上久久为功、接续奋斗。加强规划引领，始终把海洋生态保护放在首要位置，把发展旅游业放在重要位置，积极推进市区一体化、瓯洞一体化、岛内一体化，努力打造温州现代化拥江滨海花园城市封面和国际生态旅游岛。

会议强调，要把绝对忠诚作为根本前提，在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上当好表率，带头保持政治定力和发展定力，树立和践行正确政绩观，扎扎实实把各项事业推向前进。要把高质量发展作为首要任务，在奋力开创发展新局面上当好表率，统筹好守正与创新、开发与保护、发展与安全，在解决问题中推进高质量发展。要把为民造福作为价值追求，在扎实推动共同富裕上当好表率，站在群众立场作决策、谋工作，用心用情解决群众急难愁盼，让发展成果更多更公平惠及全体人民。要把精诚团结作为成事之基，在增强凝聚力战斗力上当好表率，立足洞头发展全局，明晰岗位职责、压实分工任务，常态化沟通协作，始终保持上下同心、共抓落实的浓厚干事氛围。要把作风过硬作为重要保障，在巩固发展良好政治生态上当好表率，带头弘扬“六干”作风、严守纪律规矩、履行“一岗双责”，营造风清气正的干事创业环境。

会议要求，要聚焦“落实”二字，把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神、省委市委工作要求，与贯彻落实省委十五届九次全体会议精神相结合，与抓好当前各项重点工作相结合，慎终如始抓好树立和践行正确政绩观学习教育，全力推动经济稳进提质，提速推进重大项目建设，坚决守牢安全发展底线，高标准做好区委全会筹备工作。

来 源：洞头发布

原标题： 区委常委会（扩大）会议召开

记者：林锐 陈超凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com