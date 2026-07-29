温州晚报 2026-07-29 10:35:30

温州市瓯海区实验小学教育集团原创群舞《童心鼓韵》成功入选本次展演，亮相国家级舞台，32名温州少年舞者以灵动长鼓舞姿，在全国舞林盛会上展现温州少儿舞蹈风采。

温州网讯 近日，由中国舞蹈家协会主办的2026中国顶尖舞者全国作品展演在山东济南举办，来自全国各地的顶尖舞蹈队伍齐聚泉城同台竞技。温州市瓯海区实验小学教育集团原创群舞《童心鼓韵》成功入选本次展演，亮相国家级舞台，32名温州少年舞者以灵动长鼓舞姿，在全国舞林盛会上展现温州少儿舞蹈风采。

瓯海区实验小学教育集团原创群舞表演

本次亮相的原创群舞《童心鼓韵》，由该校老师申香担任编导，章芳芳、朱娜担任指导教师，创作全程扎根儿童视角，将童真童趣转化为鲜活的舞台表达，传递出向美向善的少年力量。作品以极具民族特色的长鼓为核心道具，为了实现人与道具的完美融合，小舞者们放弃暑期休息时间反复打磨动作，不少孩子推迟了出游计划、带伤坚持排练，日复一日的训练让长鼓“活”在了舞台上，最终呈现出流畅饱满的表演效果。

瓯海区实验小学教育集团原创群舞表演

瓯海区实验小学教育集团原创群舞表演

本次登上“顶尖舞者”国家级展演舞台，既是瓯海区实验小学多年坚持以舞育人美育成果的集中体现，也为温州青少年舞者搭建了和全国顶尖队伍交流切磋的宝贵平台。前期，瓯海区舞蹈家协会主席张逸亲临现场把关，编导与指导团队反复打磨编排、调整舞台呈现，力求每一段舞姿、每一次鼓点都精准出彩。本次展演也得到瓯海区文联、瓯海区教育局、瓯海区舞蹈家协会多方鼎力支持，各方从资源协调、专业指导、出行保障等多维度保驾护航，最终助力温州少儿舞蹈作品在国家级舞台上自信绽放。

温州曾走出邢时苗、黄豆豆、山翀等一大批全国知名舞蹈艺术家，本土舞蹈事业根基深厚、氛围活跃。此次瓯海实小的小舞者们带着《童心鼓韵》亮相全国顶尖舞台，正是温州少儿舞蹈美育蓬勃发展的鲜活缩影，也为本土校园艺术创作注入了全新的活力。

校方表示，此次展演是一次宝贵历练，未来学校将持续深耕校园美育，推出更多兼具本土温度、童真活力的原创作品，持续为温州舞蹈事业输送新生代力量。

来 源：温州晚报

原标题： 鼓韵踏泉城！瓯海实小原创舞蹈登上国家级顶尖舞者展演

记者 施滢滢

本文转自：温州新闻网 66wz.com