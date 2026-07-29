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我国高价值发明专利拥有量达236万件

新华网 2026-07-29 10:48:07

　　国家知识产权局副局长芮文彪在7月29日举行的国新办发布会上说，截至今年6月底，我国高价值发明专利拥有量达到236万件，每万人口高价值发明专利拥有量提升至16.8件。

来　源：新华网

原标题： 我国高价值发明专利拥有量达236万件

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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