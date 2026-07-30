温州上半年经济总量首破五千亿元

温州日报 2026-07-30 08:09:00

2026年行至中盘，温州经济迎来里程碑式跨越——上半年全市地区生产总值达5148.2亿元，同比增长6.0%；规上工业增加值以11.4%的增速强势领跑全省。全市经济运行稳健、向新向优，高质量发展韧性持续彰显。

温州网讯 瓯江潮涌，动能澎湃。

2026年行至中盘，温州经济迎来里程碑式跨越——上半年全市地区生产总值达5148.2亿元，同比增长6.0%；规上工业增加值以11.4%的增速强势领跑全省。全市经济运行稳健、向新向优，高质量发展韧性持续彰显。

在“十五五”开局的关键节点，温州聚焦聚力落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，落实落细省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，大力弘扬“六干”作风，以正确政绩观引领推动高质量发展，以项目之“进”点燃经济社会稳进提质“主引擎”，交出了一份稳中有进、巩固向好的“半年报”， 回应了外界对浙南名城迈上万亿GDP后如何换挡升级的关切。

如今，这份亮眼的答卷正转化为一条经济底盘更牢、结构更新、通道更活的韧性发展之路。

从“半年报”看发展后劲

在稳进中再突破

仅靠上半年就实现经济总量突破5000亿元大关，这在温州历史上尚属首次。

突破性增长不仅体现在总量上。和全国相比，温州今年上半年GDP增速高了1.3个百分点、同比扩大0.6个百分点；和浙江平均水平比，高了0.3个百分点。

支撑这一优异成绩的底气何在？各类重大项目、重点项目、高新项目，正作为温州经济的“压舱石”，确保“这艘巨轮”行稳致远。

其中，龙头企业的强劲增长带动了整体工业经济的活力迸发。“2021年我们刚来龙湾的时候，还觉得一期厂房用不掉，现在二期已经不够用了。”麦田能源副总经理彭健称，5年后的今天，龙湾区麦田能源二期新工厂每7秒钟就下线一台储能电池包。根据计划，三期今年10月封顶，年底安装设备，四期已经在规划路上。今年1月-6月，全市增量超亿元的工业企业数量达到74家，其中不乏瑞浦兰钧、麦田能源、福达合金等上半年增量超10亿元的企业。

投产项目持续放量、增势强劲，在建项目同样压茬推进、热潮涌动。

放眼全市，项目建设如火如荼：在平阳，该县的智能数控装备产业化项目正打破欧美日垄断，嵌入磁悬浮技术的高端工业母机即将实现国产替代，其龙头效应已带动上下游7家专精特新企业入驻，拉动投资35亿元；在永嘉，三和高精度弹性元件智造项目依托47项专利技术，其产品正嵌入特斯拉等智能汽车、三花等具身机器人的“筋骨”，为全市高端装备产业链补上关键一环；在瓯海，海派生物医药项目布局创新靶向药与具身智能康复辅具等产线，规划年产100亿片生物药制剂等产品。

项目建设的高歌猛进，也体现在亮眼的数据上。今年上半年，854个温州市“百项千亿”重大建设项目预计完成投资超1164.9亿元，完成年度目标任务的75.3%；其中的255个计划开工项目已开工193个，开工率75.7%，投资完成率及开工率均超时序进度。

企业投产动起来，工程建设跟上来，项目落地也多起来。

聚焦招商引智高质量发展“875”行动计划，温州以“八大招商”为关键招、以“七项机制”为硬核载体、“五个保障”为压舱石，营造动力更提振、要素更充沛、方式更创新、队伍更善战的招商引智工作氛围。今年1月-6月，全市落地超亿元产业项目203个，同比增长18%，其中超10亿元产业项目30个；实际使用外资3.81亿美元，同比增长34.30%，增幅位列全省第二。

随着一大批高能级项目也加速落地转化，带动我市投资结构向高端化、智能化、绿色化深度转型。今年1月-6月，全市制造业投资同比增长16.4%，占全部投资比重提升至29.6%。新兴领域投资持续发力，高技术产业投资同比增长15.5%，拉动全部投资增长1.2个百分点。

为了精准保障项目落地和成长型企业的用地需求，温州选择以数据换空间、以标准换公平：创新实施“数据得地365”预评审机制，将企业成长、经济效益、技术创新等为赋分依据，截至今年6月底，供地4404.7亩；全省首创工业用地“两限一摇”供地机制，地价和亩均税收要求达到上限值后，公开摇号确定竞得人，首宗地块让企业拿地成本降幅超过50%，供地周期从平均6个月大幅压缩至2个月，上半年完成工业用地供应7313亩，较去年同期增长27%。

累计为786家企业选派752名科技副总，助力企业开展技术攻关429项，申请发明专利492项并授权242项，引育创新人才291人；东南Token运营中心落地后，有望让企业像用水用电一样便捷使用AI算力……从空间到算力，从人才到技术，资源要素正加速向产业一线汇聚。

从“新”赛道看产业变革

以创新推动转化

如果说项目是转型升级的“硬支撑”，科技创新就是制胜未来的“强引擎”。在温州，这样的创新动能正不断涌现。

在浙江星科控制系统有限公司的新厂房里，年产1.8万台特种阀门和50套航天集成系统的生产线正有序运转。这家位于温州海洋经济发展示范区的企业刚刚实现“航天级阀门”国产化量产，一举填补国内空白。

从依赖进口到自主可控，星科的突破正是温州制造业转型升级的生动样本。细数温州上半年33个工业大类行业数据，28个行业增加值保持增长，其中几个指标尤为亮眼——

数字经济核心产业制造业同比增长23.4%，高于全省平均水平7.9个百分点；高技术产业增加值同比增长11.1%，高于全省平均水平2.7个百分点；战略性新兴产业增速达12.3%，高于规上工业平均水平0.9个百分点；增加值前十行业全部实现同比正增长。计算机通信、电气机械两大支柱产业分别同比增长27.5%和16.1%，贡献近四成工业增量。

多项指标跑赢规上工业平均水平的背后，是温州早早按下创新“快进键”的战略主动。

今年以来，市委市政府锚定创新驱动发展主线，以一系列战略布局层层递进构筑“全域创新生态”，持续凝聚“抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来”的强烈共识。

——“融”入长三角，市委市政府专题研究加快创新温州建设，围绕深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，谋划统筹建设一流创新生态，扎实推进教育科技人才一体改革发展。

——“孵”育新质态，我市举行“一港五谷”暨大孵化器集群建设推进会，坚定走好创新发展“华山一条路”，促进“两新”深度融合，因地制宜培育发展新质生产力。

——“攀”向高质量，各地以全市工业重镇高质量发展推进会为契机，坚持产业为基、创新为本、改革为要，大力实施工业重镇攀高向强行动。

新赛道“抢滩”势头迅猛。在文成县，亿航eVTOL载人无人机生产基地盘活83亩低效用地，首架拥有全球唯一“四证”的EH216-S将于10月下线；龙湾区率全市之先切入商业航天赛道，致航科技发动机总装项目落地，首枚火箭即将在酒泉发射；洞头区风电母港的3800吨全球最大龙门吊巍然矗立，东方电气叶片制造基地等8个产业链项目加速集聚。

AI赋能“老树新枝”。从电气行业天正电气的“智瀚大模型”到万控智造的“榕博士”AI设计助手，全市目前已培育300余个人工智能应用场景及智能体，传统行业AI转型率日益提高。

创新沃土厚植“金种子”。在鹿城区的中国（温州）智能谷，332家人工智能企业用半年时间推出61个垂类应用。今年7月，我市建成全省首个Token运营中心。中国（温州）数安港·永嘉港区落地硬科技企业41家。

战略落子，政策先行。我市发布《推动经济高质量发展若干政策（2026年版）》，明确要求市县两级政府科技创新投入预算安排原则上“只增不减”。截至5月底，全市规上工业企业研发费用同比增长6.84%，以持续加大的创新投入不断推动技术成果转化为现实生产力。

人才跟进，队伍搭桥。875名来自运营商、高校院所、产业链的专业骨干组成一支特殊的AI“翻译官”队伍，打通温州AI从技术到产业的“最后一公里”，累计走访企业917家、开展入企服务2231次，编制AI应用合作机会简报391份，推动培育行业垂类大模型4个、AI垂类应用及智能体354个。

从“内外兼修”看开放

重联通更重融通

经济运行如接力赛，韧性与后劲是其行稳致远的关键。想要实现高质量发展所需的韧性与后劲，高水平开放不可或缺——这既体现为外资外贸的硬实力，也依托于制度创新、文化创新、规则对接的软环境。

企业在全球舞台的亮眼表现，正是这种开放下的生动注脚。今年以来，龙湾区的麦田能源与瑞浦兰钧联手上演了一场“双冠传奇”：麦田能源半年完成去年全年产量、户储市占率与瑞浦兰钧的户储电芯出货量双双登顶全球第一，有力带动出口增长25%，全市出口增长贡献度87%来自龙湾。

面对全球产业格局重构的浪潮，温州制造正经历一场静水深流的质变：上半年，全市货物出口额达1355.6亿元，同比增长5.3%。

当下，温州正多措并举提升开放能级。

向空间要潜力。5月召开的全市综合交通重大项目建设推进会要求提速推进综合交通重大项目建设，加快打造高水平交通强市，做强“一圈一极一中心”。7月1日，《温州市轨道交通管理条例》正式施行，为温州轨道交通立下“规矩”，助力城市空间“活起来”。

向枢纽要市场。随着温州港迈入“亿吨大港”行列、形成“一港七区”多货种作业综合性港口体系，越来越多的“温州制造”正从家门口直达全球市场。上半年，温州对美国、东盟、RCEP国家出口额分别同比增长3.1%、7.6%、17.5%，多元化的国际市场布局持续优化。

向制度要畅联。瑞安市TIR集结中心项目作为国家“两重”、省“千项万亿”项目，扩容升级“卡航服务+跨境集拼+数智仓储”三大功能中心，创新推出“TIR+空水铁互转”等跨境物流新模式，建成后将较传统单一方式提升运输时效30%、压降成本20%。

这座城市的开放维度，更是逐步从经济领域延伸至社会文化层面。第十五届中国（温州）国际园林博览会主会场累计接待游客820万人次，各类活动1689场，做到几乎天天有活动、周周有亮点、月月有爆款。周杰伦演唱会3天为龙湾引流22万人次，带动全市文旅消费超10亿元。苍南“南哥一条街”获央视点赞，洞头“国际生态旅游岛”获外交部两度推介。朔门古港考古遗址公园自开园至今，累计接待游客近180万人次。全国地级市首座罗丹艺术中心重磅开馆，以侨力搭桥、艺术为媒，更是将高端国际文化资源引入瓯越，诠释城市开放的新高度与文化交融的深远魅力。

年中回望，成果丰硕；展望前路，挑战犹存。今天，全市推进开发区改革创新高质量发展大会暨2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第二次县（市、区）比看活动举行。

全市上下将以此为契机，以“抓项目就是抓未来”的远见、“向创新要战斗力”的锐气、“向开放要竞争力”的胆魄，全力冲刺“三季进、全年红”，凝聚起“拼”的精神、“实”的干劲、“敢”的担当，为浙江“勇当先行者、谱写新篇章”贡献更强温州力量！

来 源：温州日报

原标题： 温州上半年经济总量首破五千亿

从“半年红”探寻温州高质量发展密码

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com