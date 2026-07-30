温州晚报 2026-07-30 09:26:38

近日，永嘉一男子下载了一款来路不明的聊天软件，结果掉入诈骗陷阱，听由骗子“摆布”卸载了手机里的国家反诈中心App，还带上了3万元现金前往指定地点“送钱”，幸好被警方及时发现并拦截，才避免了损失。

温州网讯 近日，永嘉一男子下载了一款来路不明的聊天软件，结果掉入诈骗陷阱，听由骗子“摆布”卸载了手机里的国家反诈中心App，还带上了3万元现金前往指定地点“送钱”，幸好被警方及时发现并拦截，才避免了损失。

开车前往约定地点的路上，20多岁的王某（化姓）身边放着刚取出的3万元现金，手机里还不断收到骗子的催促消息。按照对方指令，他早已卸载手机里的国家反诈中心App，一心想要解冻账户、拿回投入的钱款。近日，永嘉县公安局瓯北派出所民警及时介入，拦住了他。

20多岁的王某，平日里爱刷网页，那天点进一个链接，下载了一款来路不明的聊天软件。刚登录，客服就主动搭话，宣称只要完成平台刷单任务提升账号等级，就能匹配异性线下见面。

软件内部的聊天群里“氛围感”十足，不断有账号晒出所谓约会聊天截图、私密短视频，群内“网友”互相附和，纷纷留言称任务简单、见面顺利，这让王某信以为真。

对方先让王某完成小额刷单任务，成功后会返还本金和一笔奖金。王某便尝试了几次，结果一次次真实返利，打消了王某的顾虑，他开始加大投入，前后陆续往平台充值两万余元。等王某打算一次性提取账户里累积的收益时，客服突然发来通知，称他操作流程出错，账户被系统冻结，里面所有本金和返利都无法取出。想要解锁账户，必须线下交付3万元现金验资，线上转账会被风控系统拦截，只有现金交易才能完成核验。

对方还称国家反诈中心App会拦截平台消息、泄露个人浏览记录，以及监控资金流水，并催促王某立刻卸载软件。对方还反复强调，只要保留反诈App，账户永远无法解冻。此时王某满脑子只想“回本”，直接卸载了手机里的反诈App。还通过贷款凑齐了3万元现金，驱车从永嘉瓯北奔赴苍南灵溪的交易点……

其间，永嘉县公安局瓯北派出所收到了这起反诈预警，副所长范剑峰立刻电话联系王某劝阻，此时，王某已驾车至瓯海万象城附近。然而通话初期，王某心存防备，刻意隐瞒取钱真实用途，谎称资金用于生意周转。范剑峰结合同类案件特征，直接点出骗子索要车牌、线下交付现金等典型套路，这才王某清醒过来，相信自己被骗了，及时止损保住了这3万元。

警方介绍，诈骗分子让受害者卸载手机里的反诈App，近期在全国多地都有发生。骗子诱导受害者卸载反诈App，目的就是想屏蔽官方风险提醒，让受害者脱离保护上当受骗。警方提醒，任何陌生人要求卸载、关闭反诈App，就是诈骗。遇到刷单返利、账户冻结、线下现金验资等说辞，也是诈骗。

来 源：温州晚报

原标题： 听信骗子卸载反诈App 小伙“送钱”路上被拦下

任何陌生人要求卸载、关闭反诈App，就是诈骗

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com