温州以金融活水浇灌科创产业

温州新闻网 2026-07-30 09:03:00

近年来，温州银行紧扣“创新温州”建设，聚焦科技企业全生命周期融资痛点，为培育新质生产力持续注入金融动能。

温州网讯 潮起瓯江，科创不息。近年来，温州一大批硬核科创企业、专精特新经营主体加速集聚成长。科创产业拔节生长的背后，离不开金融服务的精准护航。

近年来，温州银行紧扣“创新温州”建设，聚焦科技企业全生命周期融资痛点，为培育新质生产力持续注入金融动能。截至2025年末，温州银行已累计为1588家科创企业提供融资支撑，科创贷款投放总额突破190亿元，生动勾勒出金融赋能科创产业的实践答卷。

重塑评价标准，全流程陪伴企业发展

一纸专利、一串数据、一项核心技术，也能成为银行眼中的“香饽饽”。

2025年初，浙江智邦锂电新材料有限公司筹备采购核心生产设备，却因尚未产生销售收入，卡在传统信贷准入门槛前。得知这一情况后，温州银行打破唯财务报表论的评估定式，综合研判核心研发团队行业积淀、前沿技术路线竞争力、专利储备布局及地方产业扶持政策，创新推出“技术信用+成长约定”授信模式，为企业批复600万元专项授信。

无独有偶，温州市好博机械有限公司启动新厂区扩建、产能升级项目，阶段性资金周转压力陡增。温州银行主动上门对接，发放1000万元“信用+保证”组合贷款，保障厂房建设、产线改造有序推进。

近年来，温州银行跳出不动产抵押依赖，打造以企业创新能力为核心的“技术流”专属评价体系，灵活满足企业扩产、研发迭代的高频资金需求，助力企业提升产业链核心竞争优势。

服务还远不止于信贷投放，温州银行深度嵌入区域科创培育链条：连续承办多届 “创客中国·浙江好项目”温州区域选拔赛，为优质科创种子企业提前定制覆盖孵化、研发、产业化全流程的中长期金融服务方案。

搭建全链协同生态，赋能企业突破发展瓶颈

科创企业的成长，不同阶段需要匹配差异化的“养分”，重在“扶上马”。

宁波新邦科技股份有限公司是一家专业从事再生金属资源化利用及深加工的国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业。因海外生产基地建成投产，企业跨境采购、生产、销售全链条资金需求大幅增长。

温州银行跳出单一单笔授信服务思路，综合研判企业核心技术壁垒、长期稳定订单优势，2025年为企业落地总额1亿元综合授信，涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票、跨境信用证等多元金融产品。

该项举措得益于温州银行体系化服务生态：专营支行提供贴身服务，“科创指数贷”破解知产评估难题，“温科下午茶”平台深化“政银企”生态对接，最终实现了从单点融资到全链条赋能的转变。

温州银行深耕科创金融的一系列实践，是温州金融持续赋能科创领域的生动缩影。温州正紧盯科创主体融资堵点大胆探索创新以精准持久的金融活水浇灌区域创新沃土，为科技创新提质发展贡献更强金融力量。

本文转自：温州新闻网 66wz.com