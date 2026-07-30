学习强国温州学习平台 2026-07-30 09:03:10

近年来，温州市泰顺县持续深化“廊桥背包”志愿服务建设，依托各类志愿服务队伍，把便民服务送到山村深处、群众身边，让山区留守老人、残疾人等群体享受到贴心服务。

一个背包、一件志愿服、一套理发工具，对于泰顺山区老人而言，意味着一份来自远方的温暖。

近年来，温州市泰顺县持续深化“廊桥背包”志愿服务建设，依托各类志愿服务队伍，把便民服务送到山村深处、群众身边，让山区留守老人、残疾人等群体享受到贴心服务，探索破解山区基层治理“最后一公里”难题的新路径。

“背包理发”

他坚持了两年

每当忙完店里的工作，“00后”理发师王嘉乐便会收拾好理发工具，“背起”便民服务背包，准时奔赴罗阳镇蓝庭残疾人之家，为有需要的群众提供服务。

对不少残障人士和偏远山区留守老人来说，理发是一件看似平常却并不容易的事。由于行动不便，残障人士前往理发店往往需要花费更多时间和精力；而在深山村落，受交通条件限制，加上老人年事已高、腿脚不便，“理发远、理发难”成为一些群众生活中的现实困扰。

“偏僻的农村、山区，老人没地方剪头发，我们去帮他们理一理，让他们精神一点，好看一点，年轻一点。”王嘉乐说。

2024年，王嘉乐主动加入“壹家人公益小剪刀志愿服务队”。谈起投身公益义剪的初衷，他回忆，第一次参加志愿服务时，跟随师傅高启飞走进乡村，为残障群众和留守老人提供理发服务，也第一次近距离了解他们的生活需求。

一次次走进偏远山村，一次次为老人和残障人士服务，让王嘉乐更加坚定了公益初心。在他看来，手中的剪刀剪去的不只是凌乱的发丝，更是在传递陪伴与关怀。

王嘉乐的师傅叫高启飞，是志愿服务队副队长。高启飞最初只是希望带着徒弟在实践中提升手艺、培养责任感。没想到，这名年轻人用一次次行动证明了自己的坚持。

“他做事很认真，安排他参加义工活动，每次都第一时间到。”高启飞说。

志愿服务队伍中，人员流动在所难免，但王嘉乐始终坚持参与，从未缺席。他用一次次风雨兼程的奔赴，成为队伍中出勤稳定、坚持时间较长的年轻志愿者之一。

“今后我还会继续做下去，哪里有需要，我就去哪里。”王嘉乐说。

用一技之长

传递关爱与尊重

王嘉乐所在的壹家人公益小剪刀志愿服务队已吸引20多家理发店参与志愿服务，十余人以个人身份加入队伍。志愿者们发挥专业特长，聚焦山区留守老人、残疾人、困难家庭等群体的实际需求，坚持每月开展下乡义剪活动，把便民服务送到群众家门口。去年6月至今，该志愿服务队累计开展活动19场次，服务群众近1000人次，服务范围覆盖泰顺县12个乡镇，重点深入包垟、柳峰、筱村、仕阳、龟湖、西旸等乡镇的偏远村落。

事实上，王嘉乐只是壹家人公益联合会3500多名志愿者中的普通一员。这个汇聚27支队伍的志愿服务大家庭，围绕群众需求推出“云湖帮困”“红新点灯”“环事粥到”等30多个志愿服务项目，多年来累计开展扶孤、助残等各类志愿服务活动1500余次，参与志愿者1.5万余人次，服务时长超过10万小时。

越来越多普通人用自己的方式，将温暖送到群众最需要的地方。

“背包理发”，正是泰顺县“廊桥背包”志愿服务落地生根的生动实践。

近年来，泰顺县持续深化“廊桥背包”志愿服务建设，经过2025年的深化实践和提质增效，“廊桥背包”品牌逐步形成覆盖广、响应快、专业强、机制活的特色志愿服务体系，为探索山区基层治理新模式、提升群众获得感贡献了志愿力量。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州泰顺“廊桥背包”志愿服务把温暖送到深山

作者：庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com