潮新闻 2026-07-30 09:26:40

从昔日温州人周伫远航高丽，到如今83.6万温州人分布在全球180多个国家和地区，350多个温籍海外侨团联接世界，夏阡椋是众多温州侨青代表之一，他期待着自己也能作为故事的续写者，让千年海丝精神与当代侨乡脉搏共振。

午后，阳光洒在朔门古港遗址公园，白色气膜覆盖的遗址展示馆格外亮眼。这里游人如织，在遗址与老街巷陌间穿行，阅读着千年商港的基因。

人群中，一个身影格外显眼。温州市侨界青年会常务副会长夏阡椋，这位在老城区成长、海外留学多年的侨青，近年来回到家乡，事业的重心同样围绕“商港”。

“我爸总说‘每个温州人心里都有一条江’，小时候我不太明白，直到站在这里。”这份理解，在夏阡椋走进遗址展示馆时变得愈发深刻。在沉船模拟展示区，他凝视着16.7米长的船体与清晰可辨的水密隔舱，千年前码头建造、船只起航的影像跃然眼前，仿佛看到，千年前的温州人凭借精湛的造船技艺远渡重洋。遗址中层层叠压的千年码头与丰富多样的船货，彼时商贸之盛况于兹可见。

走出古港遗址展示馆，夏阡椋沿着朔门历史文化街区，转换于朔门古港考古陈列馆、周达观展览馆、温州漆器什物铺，听港口出土文物背后的历史，循着周达观出使真腊航海图，了解温州人那段“敢闯”的海丝故事，重温“漆器之类，独出永嘉”的辉煌，宋元商港的繁华图景在脑中徐徐铺展。

置身“来远驿”远眺瓯江，夏阡椋想起年轻时闯荡世界的父亲夏烈。上世纪90年代，远渡重洋的夏烈从餐饮业起步，一步步拓展自己的商业版图，成为意大利侨界知名侨领。“他说刚到意大利的时候，兜里只有几十块钱，语言也不通，但温州人很团结，能吃苦。”夏阡椋现在才理解父亲为何很少讲述创业的艰辛，“他不是不想讲，而是想等我能听明白的时候再说。”

“爸，我站在当年你出发的地方。”拨通视频，面对熟悉的江心屿双塔和鸣笛启航的班轮，屏幕那头的夏烈联想起当年身处通往上海的客轮上的场景，一改往日的内敛少言，言语情感浓烈：“阡椋，爸爸当年就是从瓯江边走出去的。这里是我们的起点。”

从昔日温州人周伫远航高丽，到如今83.6万温州人分布在全球180多个国家和地区，350多个温籍海外侨团联接世界，夏阡椋是众多温州侨青代表之一，他期待着自己也能作为故事的续写者，让千年海丝精神与当代侨乡脉搏共振。“以前温州人从这里走出去看世界，现在，世界会回到这里看温州。”他说。

来 源：潮新闻

原标题： 温州侨二代回乡，从朔门古港见证父辈闯世界之路

记者 应忠彭 刘琨 赵琛璋

本文转自：温州新闻网 66wz.com