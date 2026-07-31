温州日报 2026-07-31 09:03:45

把宣讲“主办权”交给社群成员，让青年成为宣讲“主理人”，温州推动宣讲组织体系创新转型，让宣讲形式更年轻态，实现广域覆盖。

温州网讯 理论宣讲有多“潮”？

日前，温州博物馆里的一场“Z世代说党的创新理论”辩论式宣讲展示决赛，给出答案——

宣讲台成了“辩论场”，不见灌输，不闻说教，只有正反双方围绕文化遗产、文旅创新等话题的逻辑碰撞，在唇枪舌剑中将道理越辩越明、越讲越活。

这场决赛的主角，是Z世代青年。这一群体惯用饭搭子、应援团等“小圈子”连接彼此，形成丰富的圈层文化。温州敏锐“圈”住这股力量，做了一次新尝试：以“去行政化、指令化”的方式，探索社群化宣讲，全域打造“新大众”宣讲创新范式。

简言之，就是把宣讲“主办权”交给社群成员，让青年成为宣讲“主理人”，推动宣讲组织体系创新转型，让宣讲形式更年轻态，实现广域覆盖。

建群，青年主理人带动思想共振

社群化宣讲，不是表面翻新，而是拆墙连接，让思想流动起来。从“要你来听”到“我们一起聊”，温州迈出关键一步：组织社群化。

温州享辩俱乐部、“UU的朋友们”、“花花青年公社”……全市30余个青年群体自发集结，成为撬动社群化宣讲的“支点”。这些小型化社群，聚焦时事热点、理论重点等话题，常态化开展交流分享，在圈层里厚植思想生长土壤。

沃土上，共鸣自然生长。“社群的意义，就是让个人体验变成集体共振，让勤学善思成为我们年轻人的共同气质。”参加完泰顺“法Young”宣讲社群的阅读分享会后，青年干警刘斌斌意犹未尽。

宣讲合伙人计划发起后，温州各社群自发成立宣讲社群联盟。首届社群主理人担任轮值盟主和召集人，推动不同社群之间观点交锋、思想共鸣。

瓯海231宣讲社群在主理人朱义统筹下，形成了一套闭环运营体系。在中央商务区“不一young”小剧场，朱义策划的《夏风传橙，时光而行》宣讲活动，奉献了一场干货满满的企业家交流课堂。

聚合效应，也激活了社群之间的双向联动。

“很多成员被社群化宣讲模式吸引，主动加入‘白鹿扬声’宣讲社群活动，后来便有了联名活动——‘一周一开麦’。”“141双语演讲俱乐部”社群主理人叶舟分享了俱乐部与“白鹿扬声”携手的缘由。

入群，活用阵地圈住青春流量

没有主席台，没有念稿声，青年们席地而坐，聊回村创业的酸甜……在瑞安市平阳坑镇塔石村，古码头旁的小山坡被改成“日落小剧场”，闲置老房变为“城堡咖啡”，理论宣讲悄然融进山野清风。

“场地随人走，宣讲跟人转。”花花青年公社理事长、塔石村乡村CEO孙若晨，把社群宣讲从会议室里“搬”了出来，也“搬”进了年轻人的心坎里。

塔石村的改变，是全市阵地年轻化的切片。顺着青年用户思维，温州在脱口秀剧场、城市书房、网红民宿、乡村咖啡馆等青年集聚地中，遴选设立首批100个“宣讲小剧场”，为社群开展学习宣讲和走亲交流活动提供场地支持。

鹿城为青年宣讲社群打造“黑匣子”宣讲小剧场，与温州“猛果喜剧”脱口秀剧场建立常态场地合作机制；永嘉与乡村咖啡馆建立长期合作协议，组织社群青年开展“宣讲+咖啡”开放麦活动……阵地换了，语言活了，青年更愿意坐下来、说开来。

“以前在会议室听宣讲，总觉枯燥。今天在咖啡店里聊发展，人人都想抢话筒。”在永嘉县鹤盛镇蓬溪村，听了“嘉乡”宣讲社群的开放麦活动后，90后驻村干部陈丹丹有感而发。

一旁避雨的杭州游客陈先生，也被讨论留住了脚步。“本想喝杯咖啡，结果喝了一肚子‘干货’。”他笑道，“比看风景有意思，能听到乡村真实的变化。”

拓群，自主共创打通传播路径

温州劳模工匠馆里，讨论热烈。这里是温州享辩俱乐部“思享会”的固定主场，几乎每周都有一群年轻人聚在一起“头脑风暴”，提升口才的同时，锤炼思想深度，积淀理论厚度。

这是温州以活动自主化实现青年来讲、青年来听的实例。站在青年立场，透过青年视角来办活动、讲理论，全市各宣讲社群已累计开展活动200余场次，惠及3000余名受众。

社群化宣讲网蔓延向新就业群体。在瑞安市新时代文明实践中心，“尾箱故事”外卖小哥社群化宣讲培训会，让小哥们在“唠嗑”中讲活奋斗故事。活动还创新采用“月度主题+服务包”的模式，将理论宣讲与贴心服务融合。

针对社群青年来自于各行各业、理论素养水平参差不齐的现状，温州推动供给专业化，创设“温理学堂”理论学习平台，通过宣讲集训营、季度培训营等不同学时的培训班，系统提升骨干成员理论水平。

一个人走不远，一群人则可以走很远。这场“入群”的宣讲，正用社群凝聚青年，用共创激活思想，让理论从纸面走进生活，让党的创新理论奔涌成潮。

来 源：温州日报

原标题： 温州探索社群化宣讲“圈粉”Z世代青年

一群人的“新大众”宣讲

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com