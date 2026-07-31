与时偕行 从AI刘伯温大赛看山区县“AI+”探索

温州日报 2026-07-31 09:03:45

全国创作者们通过AI技术，以数字激活先贤智慧。这场跨越时空的相遇，交融古今，尽显创意魅力。这既是文成在“让人工智能赋能千行百业”浪潮中的一次主动作答，更是一次山区县探寻后发优势、换道超车的生动探索。

温州网讯 文成在“人工智能+”赛道上完成了一次精准卡位。

7月28日，AI刘伯温大赛金枫奖、银枫奖、铜枫奖获得者完成刘伯温故里采风行，标志着大赛正式收官。

一个月来，378件有效作品、全网超千万的播放量，让文成的“AI+”叙事有了具体而饱满的注脚。

全国创作者们通过AI技术，以数字激活先贤智慧。这场跨越时空的相遇，交融古今，尽显创意魅力。

这既是文成在“让人工智能赋能千行百业”浪潮中的一次主动作答，更是一次山区县探寻后发优势、换道超车的生动探索。

文成下出文化“AI+”先手棋

文成被定位为“温州西部重要发展极”，被寄予“全面做强特色产业，加快缩小‘三大差距’”的期望。

但文成是众所周知的山区县。文成等不起，也慢不得。

当下，人工智能浪潮席卷而来，正从“数字世界”走向“物理世界”。

“是故圣人与时偕行，时未至而为之，谓之躁；时至而不为之，谓之陋。”

在浙江打造人工智能创新发展高地的战略版图中，文成捕捉属于自己的优势，果断落子：在“AI+低空”“AI+制造”“AI+文旅”等赛道上加速奔跑。

此次大赛正是文成“AI+文化+文旅”的一次破题探路之举。

刘伯温既是“立功立德立言三不朽”的历史人物，也是民间传说中的东方智者；既有经世济民的家国情怀，也有“先知先觉”的传奇想象。

伯温故里更是文成的一张金名片：“太公祭”延续500余年，作为“春节”宗族祭礼活动代表，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录；刘伯温传说入选国家级非物质文化遗产；刘伯温故里景区是温州唯二的国家级5A景区。

今年4月召开的文成“AI+文旅”专题座谈会，提出要重点聚焦，找准AI与文成特色文旅资源结合的小切口，集中力量在重点领域、关键场景上打好攻坚战，以点带面实现全域突破。

这个“点”，当然离不开“AI+刘伯温”。

事实上，用AI讲好伯温故事，不仅可行，更能登上国际舞台。去年，温州理工学院团队创作的AI刘伯温视频《太公喜欢吃团子》，在世界人工智能大会、第四届文明交流互鉴对话会等国际平台亮相。

窥一“作”，可见远景。

今年，文成开始系统、同步推进刘伯温IP的数字化布局。通过伯温文化数字基因工程，建立非遗、戏曲、地理、历史名人等文化标识数据库，形成地方特色题材库和素材库。

本次大赛的所有参赛作品，也将充实这一基因库——短视频可直接上线平台或用于景区展示，数字人形象可应用于文旅导览和线上互动，文创设计可对接生产供应链走向市场。

一条“以赛聚内容、以内容育生态、以生态兴产业”的“AI+文旅”之路正在文成铺开。

正如大赛组委会总结的那样，“大赛的意义远不止于一场征集。它是一个连接器，把创作者、技术工具、文化资源、产业平台串联起来；它也是一个筛选器，从海量作品中甄选出真正有商业转化潜力的‘种子资产’。”

让AI活化世界的刘伯温

6月初，大赛组委会在策划时达成共识——要去努力塑造刘伯温，让AI活化一个“世界的刘伯温”，让刘伯温超越地域归属，成为东方智慧的重要文化符号，提供全新的智慧情绪价值。

大赛发布的创作提示，特地提醒参赛者——请以更开阔的视野、更年轻的表达、更丰富的媒介和更具想象力的作品，让刘伯温这一中华传统文化人物IP，从历史深处走向当代生活，走向更广阔的大众传播空间。

有了组委会开放的胸襟，创作者们创意频出。

在“有戏”赛道，他们尝试重构历史肌理。短视频作品《寻找刘伯温》，采用英文纪录片风格，内容凝练，创意十足，评委一致肯定“适合国际传播”，摘得金枫奖。

在“遇见”赛道，他们让刘伯温走出“画像”，成为一位可以对话的故人。金枫奖作品《刘伯温的N种可能》中，刘伯温变身导游、带货达人，且俏皮可爱。

在“创物”赛道，他们把伯温文化“用”起来。金枫奖作品《智启新元·AI伯温》的主创黄梦思，穿着为本次大赛特制的“智”字T恤上台路演，手里拿着同款帽子和手提袋。她说：“让伯温的智慧，化作触手可及的日常陪伴。当文化走进生活，智慧便真正活了起来。”“智”字主题，勾勒出刘伯温形象的灵魂。她还延伸创意：AI一键生成刘伯温专属诗词题字，一人一稿、一物一版，产出定制书签、扇面、挂画等高价值文创。

大赛评委、同济大学艺术与传媒学院助理教授马绪峰评价——“我的惊喜不是来自于一个作品，而是来自于整体的作品。”

线上创作，实地采风，选手们又有新的体会。

银枫奖作品《伯温观局·东方幻想小智者盲盒》的作者、来自兰州大学视觉传达专业的硕士研究生林子业，7月28日在伯温故里南田参观完“太公祭”后说：“太公祭可以变成NPC大戏，游客们换上明朝服饰，就能偶遇朱元璋、刘伯温、徐达。”

同行的团队成员、北京工业大学艺术设计学院设计专硕张真珍则建议，可以在武阳古村、刘基庙布设AR历史打卡点位；开发伯温主题实景解谜、古风剧本游；打造常态化小型数字光影夜游项目；推动太公祭这类非遗资源常态化转化，开发非遗体验工坊、伯温研学课程；构建日间游览、夜间体验的完整消费链条。

面对壮观的百丈漈高瀑，选手们兴奋喊出：“AI千变万变，不如文成走一遍！”

铺一条AI时代的“红枫古道”

在大赛颁奖仪式上，9位来自各行业的年轻人被聘为伯温文化“AI行业翻译官”，18位大赛决赛选手被聘为文成县文旅AI特约文创官。

同时，集中签约一批文化“新三样”项目，同步落子平台、人才、通道，构筑山区县数字时代“铁三角”。

不搞仪式型签约，全部现场实签。

“伯温智汇谷”项目，全球AI数字产品贸易综合试验区（文成）出海中心项目，翼旅智库数字非遗文创园项目，“伯温赐福”文创IP品牌全球推广战略合作项目，伯温国潮与国际设计文化“新三样”出海项目——五大项目，借数字AI搭建古今对话桥梁，活化中华传统文化，发力产业转化，让伯温智慧绽放全新光彩。

大赛组委会在颁奖仪式上对外宣布，文成将结合伯温非遗“太公祭”春秋两祭，实行AI刘伯温大赛评选常态化，持续推动伯温文化传承与AI创作发展。

以赛事为引，以技术为媒，以文化为魂，项目托底，立足自身最核心的文化资产，将其转化为数字产业优势，文成，正实打实地开启AI+文化+文旅的新探索。

本次大赛，被命名为“金枫奖”，颇含深意。

山区小县，却汇聚大大小小70余条红枫古道，江南少有。其中一条，定留下当年刘伯温走向山外、回归故里的足迹。

古道红枫，不仅是山里走向山外的荫蔽，更是一份牵挂，一种乡愁，进而成为“通达世界”在心理上的投射。

红枫，古道，刘伯温，这是一条“AI+”新路。

来 源：温州日报

原标题： 与时偕行 从AI刘伯温大赛看山区县“AI+”探索

温度新闻记者 李伟民 刘曜

本文转自：温州新闻网 66wz.com