温州日报 2026-07-31 09:03:46

活动以“星聚伯温·非遗集韵”为主题，从7月25日持续至31日，围绕太公祭（秋祭），植入非遗体验、实景演艺、民俗表演、特色市集等多元业态，旨在通过打造山区夜生活集聚区，丰富暑期文旅消费新场景，激发乡村文旅消费新活力。

温州网讯 这几天，文成县南田镇刘伯温故里景区·刘基庙，成了该县夜生活最丰富的区域之一。

晚风渐起，暑气刚消。人们三五成群地走出家门，向刘基庙聚集，期待着在那里举办的2026年“伯温非遗大集”活动中度过一个快乐的夜晚。

此次活动以“星聚伯温·非遗集韵”为主题，从7月25日持续至31日，围绕太公祭（秋祭），植入非遗体验、实景演艺、民俗表演、特色市集等多元业态，旨在通过打造山区夜生活集聚区，丰富暑期文旅消费新场景，激发乡村文旅消费新活力。

这是一场围绕伯温文化和非遗技艺而开展的主题游园会。傍晚时分，刘基庙前的仿古街区热闹非凡，“文魁市”在这里率先启幕。现场各色摊位沿街有序排布，蓝夹缬、木活字印刷、手工编织、弹棉花、糖画等多项非遗项目集中亮相。各位非遗传承人手把手开展技艺教学演示，游客既能近距离观赏匠人创作，也能亲手体验传统手艺，感受非遗技艺的魅力。

熙熙攘攘的人群，既让瑞安东源木活字印刷术传承人王法万感慨，“伯温非遗大集”真是为古老技艺搭建了优质展示平台，也让他更加期待：“希望市民、青少年都能亲身感受传统技艺，读懂非遗背后的历史文化。”

富有创意的科举互动玩法，则进一步放大了游园的乐趣。“文魁市”场地全部摊位采用仿古考棚造型，以金、木、水、火、土五行划分片区，50个摊位分别以10个天干命名。游客可在入口处服务点免费领取“科考试卷”，穿梭各个摊位完成集章打卡，集齐25枚印章后前往服务点。服务点的“考官”根据印章排列顺序核验成绩，发放不同品级礼品券，游客凭券可以免费领取礼品、体验各类非遗手作。

甚至连现场免费领取的礼品，都经过精心策划包装，给游客带来惊喜。“丹韵集”区域将景区内民居老宅改造成主打伯温养生主题的特色场景，内部模拟古代炼丹场景，布置仿古丹炉、草药陈列、星象图纸、罗盘等器物和摆件。用现煮茶叶蛋模仿丹药，游客凭券可以免费领取这颗“伯温仙丹”。

种种新颖玩法，引来不少游客身着汉服古装穿梭会场打卡，沉浸式体验古代科举闯关的乐趣。游玩博主“兔兔子”说，这次专程前来收获满满，游玩之余还增长了不少传统文化知识，“十分值得”。游客赵浩也对这种新奇的体验大加赞赏：“在这里，伯温文化找到了非常新潮的打开方式，拉近了我们年轻人和传统文化的距离。”

各种配套的文化展演活动，更烘托出“伯温非遗大集”的文化味和热闹氛围。落日西沉，华灯次第点亮，“浙东四先生”（刘伯温、宋濂、章溢、叶琛）的扮演者开始巡游。他们身着华美明制汉服，衣袂翩翩穿行于市集之间，宛若画中人物款款而来，吸引大量游客驻足拍照。一旁的“曲韵台”，传统文化好戏持续上演。瓯剧、越剧、昆曲、木偶戏等传统曲艺表演轮番登台，演员细腻的唱腔与传神表演赢得满堂喝彩。

不仅是游客，参与活动的商家也收获了超出预期的回报。在今年规模有所缩减的情况下，活动带来的人气和消费反而高于去年。活动启幕以来，日均接待游客超万人次，周边酒店、民宿、餐饮、高山农特产品的总销售额日均突破20万元。连现场摆摊的商家都表示，今年活动期间一天最少能收入两三千元。

来 源：温州日报

原标题： 文成围绕传统文化激发消费活力 “非遗大集”里看乡村夜经济

记者 张睿 通讯员 胡琳琳 王心怡 施怡霄

本文转自：温州新闻网 66wz.com