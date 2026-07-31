温州日报 2026-07-31 09:03:46

经过三年改造升级，洞头大沙岙景区焕新归来，今日正式重启迎客。

温州网讯 数百米绵长海岸，金沙碧海与礁屿相拥。经过三年改造升级，洞头大沙岙景区焕新归来，今日正式重启迎客。

大沙岙景区海滨浴场承载着无数温州人满满的海边回忆，但早年缺乏统一经营管理，配套设施跟不上。此次仙叠岩（大沙岙）综合提升工程由洞头旅发集团主导，从市政景观、基础功能、住宿品质三个维度展开改造，整合多元化休闲业态，打造集自然观光、品质住宿和滨海体验于一体的综合性微度假目的地。

市政景观升级

基础功能完善

市政景观方面，景区主道路全面拓宽，游客动线优化调整，导视风格统一规范，绿化种植面积和种类同步增加。

基础功能方面，洗浴中心、救援中心全方位提升。数百米原生沙滩干净整洁，直面开阔海景，漫步踏浪、沙滩嬉戏后设有免费冲洗区，尽享海岛闲适。景区还有配套露天免费泳池，享受双重体验。

多家品牌入驻

消费场景覆盖

大沙岙景区已引进多家优质品牌，涵盖特色餐饮、连锁快餐、休闲饮品、海景咖啡、亲子互动、网红体验等全品类业态。具体包括禺海记·悬崖咖啡、蟹贝岛·赶海乐园、棠集中式糖水咖啡复合店、山炉玖友·烤肉剧场、泰兰猫水果系冰棍、果茶TeaGuins、吉祥馄饨、金汤热卤熟食店、渔家厨娘·黄鱼岛旗舰店、鲜果切、台港正品。

这些品牌既突出地方风味与海洋特色，又兼顾年轻客群与家庭消费需求，全面完善景区消费场景。

高端民宿落户

住宿品质提升

景区成功引进国内高端民宿品牌“大乐之野”温州首店，其运营理念和设计风格与大沙岙自然风光相契合。

依山临海而建的洞头店，推窗即揽金沙碧海与奇礁全景，空间设计融合山野格调与海岛风情，适合朋友结伴或家庭短途旅居，沉浸式慢享百岛静谧山海岁月。酒店分为两个区域，拥有66间客房，配备特色自助餐厅、儿童活动区、温泉泡池、休闲卡座、会议室等设施。

“大乐之野”于2013年创立，名字引自《山海经》，意为“被遗忘的美好之地”，是国内高端民宿头部品牌。旗下运营29家门店、超500间客房，覆盖浙江、安徽、江西、内蒙古及日本等地，曾获“莫干山年度最具品牌影响力民宿”“全球十大‘必睡’民宿”等奖项。

集散港站建设

游览体验升级

仙叠岩（大沙岙）旅游集散综合港项目建筑面积约23000平方米，设置游客服务中心、空中观景平台、商业店铺及近千个停车位，地下一层设约1000平方米的地下单轨观光列车停靠站点。

“东海最美”海上观光列车线路全长约2.4公里，沿途设4处月台停靠点。列车融合洞头海岛民俗文化与现代设计理念，搭载智能化列控系统、安全防护及高效控制中心，采用清洁能源动力，推动景区可持续发展。观光列车目前还在加紧建设中，预计今年10月对外开放。

经过全面焕新升级的洞头大沙岙景区，看海、喝咖啡、住美宿一站式搞定，全力打造浙南家庭海滨微度假的首选目的地。今日，这片承载温州人海岛记忆的黄金沙滩，将以全新面貌重新开放。

来 源：温州日报

原标题： 洞头大沙岙景区全面焕新升级 一站式海岛度假今日全新上线

通讯员 洞旅发

本文转自：温州新闻网 66wz.com