温州日报 2026-07-31 09:03:33

海鲜、海水暗藏的“致命杀手”创伤弧菌进入暴发高峰期。日前，温医大附一院发布紧急健康预警，今年4月以来，该院已累计收治8例创伤弧菌感染重症患者，其中仅7月就集中接诊5例，病例呈现明显激增态势。

温州网讯 海鲜、海水暗藏的“致命杀手”创伤弧菌进入暴发高峰期。日前，温医大附一院发布紧急健康预警，今年4月以来，该院已累计收治8例创伤弧菌感染重症患者，其中仅7月就集中接诊5例，病例呈现明显激增态势。

据临床接诊数据显示，本次收治患者均为高危人群，普遍存在痛风、长期酗酒、基础慢病或免疫力低下等问题，全部因处理海鲜、接触海水造成轻微外伤发病，伤情初期看似微不足道，却在短时间内迅速演变为坏死性感染、脓毒性休克，病情进展迅猛，致死风险极高。

一名53岁的福鼎渔民，常年下海作业，有痛风及长期烟酒史。他不慎被海鲜扎伤后未重视，4天后右下肢突发大范围红肿胀痛，确诊为创伤弧菌引发的坏死性筋膜炎。在外院接受手术后，患者感染仍持续恶化，并发感染性休克，紧急转诊至温医大附一院。入院时，患者右腿皮肤大面积坏死、皮下组织外露，伴随肝肾功能损伤、血小板骤降等，生命垂危。

同期收治的多名高龄患者病情同样凶险。75岁的高血压、痛风患者林先生，仅脚踝出现细微瘀斑，无明显外伤痛感，却突发高热寒战、两次晕厥，合并急性肾衰、多脏器功能受损。另一名急性髓系白血病、免疫力极差的患者，被青蟹钳伤后短短5天，感染蔓延至上臂，皮肤发黑坏死，血小板降至危险值，面临出血感染双重致命危机。

面对多例危重病例，卢中秋教授领衔的坏死性软组织感染创新团队，联合创面修复科启动多学科协同救治机制，为患者定制个性化方案，通过床旁紧急清创、切口引流减压、精准抗感染、脏器功能支持等一系列标准化救治措施，快速遏制感染扩散。经过积极救治，所有患者创面感染均得到良好控制，全身症状显著改善。

“创伤弧菌感染隐匿性强、进展极快，是典型的夏秋高危急症。”卢中秋提醒，痛风、长期酗酒、慢病及免疫力低下人群是高危群体，微小伤口即可诱发致命感染。为此，市民处理海鲜务必佩戴防护手套，受伤后及时消毒，一旦出现伤口红肿加剧、起水疱、不明发热等症状，需第一时间就医，切勿拖延，贻误救治时机。

来 源：温州日报

原标题： 一个月5例重症 这种海鲜“小伤口”别大意

记者 吴健

本文转自：温州新闻网 66wz.com