石上花开土楼“活” 泰顺的沉浸式文产共富路

温州日报 2026-07-31 09:06:50

2024年9月，龟湖镇“石尚花开”共富工坊悄然成立。工坊把160多位石农工匠和返乡青年链接进来，开发了8个系列200多种产品。

“石尚花开”共富工坊主理人王晶晶直播带货。受访者供图

如今，泰顺石正被相继开发成文创衍生品。

温州网讯 暑期以来，每逢周末傍晚6点，泰顺交垟土楼前的小广场上，音响里传来“欢迎来到王者荣耀”的系统播报声。几十个年轻人组队围坐，手机屏幕的光映在脸上，一局打完，有人懊恼地拍大腿，有人跳起来和队友击掌。一场线下电竞PK赛刚刚开始，这是泰顺文旅集团瞄准暑假档策划的“来泰顺 消消夏”周末活动，每周五到周日连办三场，能从7月一直打到8月。

“以前我们策划新春活动，活动一结束人看完就走了，热闹是热闹，但留不住人。”泰顺文旅集团副总经理张晖站在场边看着这群年轻人，“现在我们调整方向，改办这些‘小而美’的活动，一来周期长、二来成本也低，而且年轻人的参与度更高了。第一周只有4支队伍报名，第二周就翻到32支。”

而几百米外的水城厝——那座历史悠久的客家土楼里，窑烤面包店的炉火正旺。三个“90后”年轻人守着土窑，周末单日营业额能冲到4800元。他们去年主动找过来，光是面包窑的造型方案就改了三版。如今，已有20多种新业态在交垟土楼落地生根。

流量怎么“进”山

交垟的这盏灯，不是凭空亮起来的。

2023年春晚，一支名为《碇步桥》的舞蹈刷了屏。演员用肢体语言在舞台上“搭”出一座江南碇步桥，全网播放量破亿次。灵感取源地——泰顺仕水碇步，一夜之间从深山走进大众视野，景区游客量涨了近十倍，单日峰值破万。

流量来了，但不能让它“快进快出”。泰顺随即做了几件事：联合浙江音乐学院等艺术学院建立采风创作机制，把舞蹈拍成微纪录片和短视频持续传播；培育两支本土演艺团队，把春晚节目1：1复刻成实景演艺。仅这一个景点，年接待游客30万人次，增收近500万元。碇步和茶叶系列的文创产品，更在一年之内就卖出了5万件。

同样的秘诀还在不断复制：童声合唱团唱的《山里的种子》上线首周冲上网易云音乐民谣榜前三；融入泰顺方言“蛮讲话”的歌曲《茶花开了》，5天播放量破3亿次；以国家级非遗“碇步龙”为灵感创作的非遗歌曲《金鳞》，全网播放量超2亿次。歌火了，线下的“茶花开了”茶咖食堂跟着落地，单日营业额冲到10万元。

土楼怎么“活”过来

流量引来了，客人到了，拿什么留住他们？交垟土楼是泰顺的答案之一。

这座土楼的故事要从200多年前讲起。曾氏家族从福建同安迁居至此，建起水城厝和仓楼，一圆一方，取天圆地方之意。不到一百年，家族出了1个武举人、9个秀才、25个国子监监生。土楼里至今还贴着清朝留下的官报，“东壁图书”“西园翰墨”的自习室格局清晰可见——读书是这家人最硬的底牌。

此后，土楼成了省级文保，修缮后却一直空着。

2017年，泰顺把土楼群流转过来，委托第三方公司运营。直到2026年4月合同才解除，泰顺文旅集团自己接手，第一步就是想让业态先活起来。

如何让土楼“活”起来？19座院落中，12座已经重新利用——“问李白”小酒馆、“月上树梢”茶酒馆……20多种业态扎了根。最亮眼的是窑烤面包店，三个年轻人在古村里做出个网红店，算下来年营收几乎能达到百万元级别。

更重要的是留住了人。泰顺县委宣传部相关人员介绍，近年来，泰顺摸索出了一套“乡镇点单—县里派单—景区接单”的文化创客服务机制，累计培育文化创客157人。其中就有做窑烤面包的90后，还有做手串和线香的年轻人——他们不靠线下，仅靠私域社群和直播就能把货卖到全国。此外，泰顺还专门为此将摄影、设计、非遗手作等相关领域的创业年轻人聚在一起，形成一个“文化创客”的小圈子。

今年4月，交垟土楼办了第一场王者荣耀线下赛。效果出乎意料的好——连周边福建寿宁的年轻人也被吸引过来参赛，如果晋级了，就在当地多住一晚，周六接着打。“把游客留下来过夜，消费自然就起来了。”这个活动的逻辑看似简单：成本低、互动强、周期长，但靠这一个活动就能撑住暑期周末档的人气。

石头怎么“开花”

从交垟往西一个小时，龟湖镇是泰顺石的主产区。石头质地温润、色彩丰富，但过去石农大多“在家单干”，卖原石、卖大件，路越走越窄。

2024年9月，龟湖镇“石尚花开”共富工坊悄然成立。工坊把160多位石农工匠和返乡青年链接进来，开发了8个系列200多种产品。主攻的不是大件，而是中小型盆景——掌心大小，放办公桌上正合适，打包发货都方便。

“以前自己开店，一年到头就那样。”石雕师傅李启友说。他入行十几年，去年加入工坊，收入多了三万多元。“工坊把产品拿去直播间卖，我只要负责做，每天都有钱进账。”不仅如此，做得多的石农，一年能多挣个七八万元。

工坊的直播间从零粉开始，靠“一物一拍”的带货模式，攒了6000多粉丝。2024年11月是巅峰期，一个月卖了20多万元。返乡青年王晶晶原本在昆明工作，2022年回到泰顺，一家一家跑石农店，发现微盆景有市场，就拉着石农一起试。从掌心大小的小件开始磨，直到找到那个“能卖得动”的节点。

“现在最大的问题是人才留不住。”“石尚花开”共富工坊主理人王晶晶说，乡镇条件有限，培养出来的人又走了。但至少方向有了——工坊正试着孵化石农自己的直播账号，让他们从“供货”变成“自己播”，把线上销售这个技能真正留在手里。把“流量”变成“留量”，泰顺正在尝试将“过客”变成“常客”。

来 源：温州日报

原标题： 石上花开土楼“活” 泰顺的沉浸式文产共富路

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com