鹿城区领导看望慰问高温一线职工

鹿城发布 2026-07-31 09:10:00

近日，鹿城区委书记张崇波督查重大项目建设工作、慰问高温一线职工。

近日，鹿城区委书记张崇波在督查重大项目建设工作、慰问高温一线职工时强调，要始终坚持人民至上、生命至上，把一线职工的安危冷暖时刻挂在心头，以“慎终如始”的责任感守牢每一道安全关口，以“真抓实干”的执行力做实每一项民生实事，真正把关怀送到岗位、把清凉送到心坎、把安全落到实处，统筹推进高质量发展与高水平安全，用责任与担当筑牢城市发展的坚实根基。

在瓯越大桥下执勤岗亭，张崇波向坚守交通管理最前沿的广大交警致以诚挚问候。他说，交通畅行既是发展所需，更是民心所盼。希望大家继续发扬连续作战精神，在守护道路平安畅通的同时保重自身健康。相关部门要用心做好后勤保障，加强高温时段警力调配，合理安排轮休，备足防暑物资，为一线执勤交警创造良好工作环境。

在永川垃圾转运站，张崇波感谢一线环卫工人不惧酷暑、默默坚守，用辛勤汗水守护城市市容环境。他说，要严格落实错峰作业，用好劳动者爱心驿站，配足饮水纳凉设施，让“渴了能喝水、热了能纳凉、累了能歇脚”成为常态。要丰富服务内涵，增设阅读角等暖心服务，让工人在歇脚之余也能滋养精神、纾解压力。要擦亮“爱心冰柜”等公益品牌，开展“最美环卫人”事迹宣传，动员更多社会力量参与关爱行动，让尊重劳动者、致敬奋斗者蔚然成风。

在温州市第二中学西部新城校区及附属小学新建工程，张崇波实地查看工程进度，并亲切慰问一线建设者。他指出，该工程是优化西部教育资源配置的民生项目。要坚持安全第一、质量为本，严守施工红线，紧扣时间节点，倒排工期、挂图作战，确保学校如期交付使用。要科学调度作业计划，错峰安排室外施工，备足防暑用品，用心改善工地休息环境，确保施工安全与职工身体健康两不误。

张崇波强调，当前正值高温酷暑时节，广大一线劳动者顶烈日、战高温，用汗水诠释责任担当，用坚守保障城市运行。要以“争分夺秒”的拼劲抢抓项目进度，紧扣新一轮“强城行动”战略部署，锚定“产城人”融合发展目标，坚持进度与品质并重、功能与形象齐抓，科学统筹施工计划，强化要素保障，持续掀起“大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目、大抓平安”热潮，加快实现以城聚产、以产兴城、以人旺城。要以“精准滴灌”的韧劲优化服务保障，严格落实防暑降温各项措施，充分发挥劳动者爱心驿站等阵地作用，广泛开展“送清凉送关爱”等慰问活动，注重人文关怀与心理疏导，积极选树一线劳动者先进典型，讲好奋斗故事、弘扬劳动精神，营造关爱职工、尊重劳动、崇尚奋斗的良好社会风尚。要以“铁腕举措”的决心守牢安全底线，时刻绷紧安全生产这根弦，紧盯重点领域、关键环节，全面排查整治安全隐患，严格执行高温时段停工、轮换等制度，加强现场巡查和应急值守，畅通职工诉求反映渠道，为鹿城高质量发展筑牢安全屏障、凝聚奋进动能。

近日，鹿城区委副书记、区长何占宇督查重大项目建设工作、慰问高温一线职工，向坚守岗位的高温作业劳动者致以亲切的问候和衷心的感谢。

在蝉街供电所，何占宇仔细询问高温期间电网负荷运行、设备运维保障、应急值班值守等情况。他说，电网抢修运维属于高危作业，登高、带电操作风险系数高，希望大家把安全规程挺在前面，严格落实防护措施，确保自身健康与作业安全。当前迎峰度夏电力保障正处于关键期、峰值期，要密切关注用电负荷，强化供给侧、需求侧统筹调度，提高电力保障精细化水平，加强隐患排查，杜绝老旧设备“带病运行”，完善应急预案，确保电网安全运行，以可靠电力供应护航鹿城经济社会高质量发展。

在温州民商银行金融和信息服务总部项目建设现场，何占宇听取规划介绍，询问工程进度，详细检查施工现场消防安全、临时用电、高温作业等情况，并向一线建设者送上防暑降温用品。他说，大家要注意劳逸结合、防暑降温，确保自身健康和工作安全。施工单位要绷紧安全生产这根弦，把职工生命安全和身体健康放在首位，将防暑降温与劳动保护工作落到实处、做到细处，在保障一线建设者安全与健康的前提下，全力以赴推进重点项目建设，打造经得起历史检验的精品工程。

近日，鹿城区委副书记、政法委书记陈久喜先后走访杨府山社区、蒲鞋市派出所，看望慰问奋战在高温一线的工作者，为大家送去关怀问候和防暑降温用品。每到一处，陈久喜都与大家谈工作、聊生活，详细了解工作时长、防暑措施及后勤保障等情况。陈久喜表示，社区治理力量与基层警务是社会治理体系的重要组成部分，希望大家合理安排作息时间、保持良好状态，做好防暑降温措施，在确保身体健康与工作安全的前提下，不断提升治理和服务能力，落实“夏季治安大巡防”相关任务，更好守护人民群众生命财产安全，全力保障广大市民平安度夏。

来 源：鹿城发布

原标题： 区领导看望慰问高温一线职工

记者 林婷玮 诸葛承凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com