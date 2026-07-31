温度新闻客户端 2026-07-31 09:33:21

7月30日，大罗山基金村迎来里程碑时刻——基金募集与投资规模一举突破600亿元大关。

温州网讯 7月30日，大罗山基金村迎来里程碑时刻——基金募集与投资规模一举突破600亿元大关。这一数字较2023年5月启用初期的母基金首期10亿元，实现了爆发式增长，远超原定的阶段性规划目标，标志着温州打造“浙江省创投第三极”迈出坚实一步。

大罗山基金村坐落于环大罗山科创走廊关键节点，是温州“五城三园”科教智城建设的重要组成部分。依托中国（温州）数安港、中国基因药谷、中国眼谷等“一港五谷”创新平台矩阵，三年多以来，基金村以“强城行动”为牵引，持续做强做大温州基金产业集聚生态圈，助推“温州大孵化器集群2.0”建设走深走实。

随着资本的持续涌入，不仅为温州带来了雄厚的资金实力，更带来先进的投资理念、专业的管理经验和广阔的产业资源，为区域产业转型升级注入了强劲的资本动力。

截至目前，基金村已集聚投资类机构超 470 家，基金募集及投资总规模突破 600 亿元；累计项目投资超200个，投资总额突破60 亿元，助推 11 家企业成功IPO登陆资本市场。

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原标题： 温州市大罗山基金村规模突破600亿元大关

记者 洪越风 瓯海融媒记者 张佐杲

本文转自：温州新闻网 66wz.com