温州晚报 2026-07-31 09:33:21

从1987年到现在，王慈英家的两代人，用一把剪刀，免费为战士们理发30多年。

王慈英为战士免费理发30多年

王慈英和战士一起包粽子

朱王雷每周都放下一天生意，为战士免费理发

温州网讯 在乐清柳市镇的一家乡村理发店，店主朱王雷和王慈英正在店里忙碌，30多平方米的理发店最显眼的不是镜子、椅子和烫发设备，而是墙上挂满的荣誉牌匾和锦旗，其中一面上写着：“亲爱的王阿姨，鱼水深情谱写拥军大爱，薪火相传共筑空天长城。”

从1987年到现在，王慈英家的两代人，用一把剪刀，免费为战士们理发30多年。昨天，记者走进这家乡村理发店，听王慈英、朱王雷母子讲述家风故事。

牵着两个孩子上山理发

1987年，王慈英在经营理发店时，得知驻军因山路偏远、理发不便，且对军容要求严格，许多理发师难以胜任。有战士找到王慈英，她二话没说，毫不犹豫地背上工具箱，步行数百级石阶，主动上山为战士理发。

大儿子朱王雷坐在店里，回忆起母亲当年的样子：“那时候我和弟弟还小，没人带，我妈就一手牵着我，一手牵着弟弟，踩着几百级石阶上山。”战士们看到王慈英牵着两个孩子上来，午餐想给他们母子加个鸡蛋，她赶忙摆手。

王慈英回忆，那时候部队条件艰苦，战士们平时只能吃海带、豆腐，一个月才能吃一次鸡腿。看到这些小伙子，王慈英心里不是滋味，心疼得不得了，干脆免去了所有人的理发费用。理发从早上8时持续到下午3时多，一站就是一天。最远的地方，要走两个小时山路。

“他们就像我自己的孩子一样，让我忍不住关心他们。”王慈英说。

逢年过节，她变着花样做吃的送上山，炒粉干、炒年糕、桂圆核桃汤……从早忙到晚，她用锅盆和高压锅装好，赶在部队开饭前送上山。

新兵入伍时，她上山探望，安抚他们的思乡之情；战士生冻疮，她连夜织手套、缝衣领，送去无微不至的关怀；老兵退伍，她送上亲手编织的拖鞋，作为珍贵的留念。早年腿脚好时，她步行上山；如今腿脚不便，便改成乘车前往，但这份坚持从未间断。

一把剪刀两代人传承

朱王雷从小跟着母亲上山，耳濡目染，2000年，他毅然接过母亲的接力棒，每周都放下一天生意，清晨7时出发，带着员工和20余斤工具上山，为全体官兵理发，直到下午收工，风雨无阻。

有一次，一名新兵晚上被蜈蚣咬了，山上就医不便。朱王雷接到电话，连夜开车上山，把受伤的战士送到医院，陪到天亮。他说：“部队的事就是我们的事，只要有需要，我一定会尽我所能帮忙。”

在朱王雷看来，母亲那一代人做这件事，就源于心疼那些孩子。他多年参与，自然也和战士们有着深厚的情谊。“战士们保家卫国，我们给他们理个发算什么，能有机会做这样的公益，本身就是一件很幸福的事。”他觉得自己没做什么特别的事，只是接过了母亲手里的那把剪刀。他说：“只要还走得动，我就会和家人一起坚持下去。”

他常常带着自己的孩子，一起上山理发。“跟我自己小时候一样，我儿子还抱在手里的时候，就带着一起上山了。”战士们跟孩子玩熟了，就像朋友一样。现在朱王雷的儿子已经上高中，假期也还常常跟着父亲上山。

全家人接过拥军“接力棒”

在王慈英家，这一件事做着做着，就成了全家人的事。

受家庭氛围熏陶，2006年，王慈英的小儿子朱亦蕾在大学期间毅然加入东海舰队，守卫海疆十二载。“我从小跟妈妈和哥哥在部队走动，看着妈妈做这些事，觉得当兵是一件光荣的事。”服役期间，王慈英常赴儿子的部队探望，也为儿子的战友们义务理发。一个母亲，把对儿子的牵挂，变成了对更多战士的关怀。

朱亦蕾结婚后，儿媳妇郑素洁也加入了拥军队伍。郑素洁是一名牙科医生，在柳市开了一家口腔诊所，只要是驻地官兵来检查牙齿，都免费检查、免费治疗。“一家人把一件事坚持做了那么多年，我也该尽自己所能做点什么。”郑素洁说。她话不多，但对战士的态度和婆婆当年一样——热情、不计较。

王慈英今年67岁，现在还会跟着儿子上山。虽然不剪头发了，但她总会专程去给战士们做菜加餐。战士们见到她就喊“王阿姨”，她也一个个叫得出战士的名字。30多年了，山上的官兵换了一茬又一茬，但“王阿姨”这个称呼没变过。

王慈英家里两个孙辈跟着奶奶和爸爸，在营区里跑，和战士们一起玩耍。对他们来说，部队不是远方，是小时候熟悉的地方。朱王雷说，有一次，儿子站在营区里，看着远处训练场上的迷彩身影，转头跟父亲说了一句：“长大了我也想去当兵。”朱王雷表示，自己非常认可儿子的想法，也支持儿子未来参军。

一把剪刀，两代人的传承。王慈英家庭先后被评为浙江省文明家庭、浙江“最美家庭”，拥军不仅是行动，更是代代相传的家风。一家两代人用30多年如一日的坚守，诠释着对人民子弟兵的深情厚谊。剪刀剪去的是头发，留下的是割舍不断的牵挂。

来 源：温州晚报

原标题： “王阿姨”免费为官兵理发30多年 全家人把拥军做成了家事

记者 张琼冉 实习生 郑好 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com