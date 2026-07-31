瓯海发布 2026-07-31 10:00:17

“八一”建军节来临之际，连日来，刘云峰、季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐等瓯海区四套班子领导分别率队走访慰问驻温部队、武警官兵和消防救援指战员，向大家致以诚挚问候，感谢他们为瓯海区经济社会发展作出的重要贡献。

“八一”建军节来临之际，连日来，刘云峰、季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐等瓯海区四套班子领导分别率队走访慰问驻温部队、武警官兵和消防救援指战员，向大家致以诚挚问候，感谢他们为瓯海区经济社会发展作出的重要贡献。瓯海区领导林蔓、李小春、陈继林、黄永胜、张长霓、周怀中、徐海曼、金朝辉、金海敏等分别参加相关慰问活动。

瓯海区委书记刘云峰先后前往温州市消防救援局、瓯海区消防救援局开展慰问，与消防救援指战员亲切交流，详细了解队伍执勤备战、应急救援、队伍建设情况，对消防救援队伍始终冲锋在前、坚守一线，在防汛抗台、抢险救灾、消防安全治理、护航民生发展等方面的硬核担当表示感谢和敬意。

长期以来，驻温部队、武警官兵和消防救援指战员扎根地方、履职尽责，全力守护辖区人民群众生命财产安全，积极参与地方应急处突、基层治理等重点工作，用忠诚与坚守筑牢安全稳定屏障，为瓯海区经济社会平稳有序发展保驾护航，充分彰显了新时代军警队伍、应急救援队伍的优良作风和责任担当。

慰问中，刘云峰表示，瓯海将持续深化新时代军政军民团结，扎实推进双拥共建各项工作，用心用情落实拥军优属政策，全力支持部队和消防救援队伍建设发展，不断巩固和发展军地同心、双向赋能、共建共享的良好局面。同时希望全体指战员继续发扬优良传统、坚守岗位职责，持续助力辖区平安建设、应急保障和城市治理工作，与地方携手共绘军民融合、平安和谐的瓯海发展新图景。

瓯海区委副书记、区长季湘荣来到区人武部看望慰问全体官兵，详细了解队伍建设、征兵工作开展、官兵训练等情况，并送上节日问候。季湘荣表示，瓯海将持续深化双拥共建工作，全力做好拥军服务保障，主动靠前、用心用情解决部队官兵后顾之忧，持续巩固军地同心、共建共荣的良好局面。希望区人武部继续发挥优势、担当作用，紧紧围绕地方发展大局，在国防动员、军民共建等领域持续发力。

在市武警支队，季湘荣向部队官兵致以诚挚的节日问候和崇高敬意，并送上慰问品。慰问中，季湘荣详细了解部队日常训练、执勤备勤、队伍建设及生活保障等情况，对武警官兵一直以来主动配合地方应急救援、抢险救灾、平安建设等工作表示感谢。他希望市武警支队一如既往关心支持瓯海发展，继续发扬听党指挥、能打胜仗、作风优良的优良传统，立足地方所需、部队所能，为地方经济社会发展和人民群众安居乐业提供坚强保障。

瓯海区人大常委会主任卢旭帆来到区消防救援大队娄桥消防救援站，亲切看望慰问消防救援指战员，向他们致以最诚挚的问候和节日的祝福。卢旭帆关切询问指战员日常训练、值班备勤、工作生活等情况，对他们常年奋战在救援前线，凭借过硬的专业本领、严谨的工作作风和顽强的战斗精神，守护城市安全的辛勤付出表示充分肯定和赞扬。卢旭帆希望全体指战员继续发扬敢打硬仗、善打胜仗的优良传统，持续锤炼专业技能、提升综合应急处置能力，时刻保持枕戈待旦的备战状态，切实筑牢安全防线，为瓯海区经济社会高质量发展和人民群众安居乐业保驾护航；瓯海也将全力为队伍建设排忧解难，持续支持消防救援事业发展。

瓯海区政协主席金衍光先后走访慰问武警一大队大队部、市武警支队教导队、武警机动中队、武警温州支队瓯海中队，向他们致以节日问候。在部队驻训地，金衍光与部队官兵亲切交谈，听取队伍建设情况介绍，了解官兵们日常工作、训练以及生活相关情况，畅叙鱼水情谊，并对驻瓯部队坚守岗位、忠诚履职，全力维护辖区安全稳定、服务地方发展表示感谢。金衍光表示，希望大家一如既往关心支持瓯海发展，立足地方所需、群众所盼、部队所能，不断巩固和发展军政军民团结，共同谱写新时代鱼水深情新篇章。瓯海将持续深化军地融合发展，全力推动双拥工作走深走实。

瓯海区委副书记邵建乐先后来到驻温某部队、轨道交通大队（原特勤消防大队），与部队官兵亲切交谈，详细了解部队建设和官兵学习训练、后勤保障等情况，感谢他们为瓯海建设发展作出的贡献，并向他们致以节日祝贺和诚挚慰问。邵建乐表示，要把部队的事、官兵的事放在心上，用心用情用力为部队官兵提供优良服务，切实为部队官兵解决后顾之忧；希望全体官兵继续发扬拥政爱民的光荣传统，锤炼过硬本领，忠诚履行职责使命，为瓯海经济社会高质量发展保驾护航，在实现强军目标中再创佳绩、再创辉煌。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

本文转自：温州新闻网 66wz.com