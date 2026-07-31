外面38℃，里面18℃，温州这些“天然空调房”火了

温州晚报 2026-07-31 09:33:22

连日来，温州又被高温“笼罩”，除了呆在空调房，哪里还有凉快的地方？一批藏在山间、矿洞里的天然“空调房”陆续被大家“搜”了出来，成为这个夏天火爆的打卡地。

温州网讯 连日来，温州持续被高温“笼罩”。一批藏在山间、矿洞里的天然“空调房”正成为这个夏天火爆的打卡地。

苍南矾矿：恒温18℃，进去要穿外套

“大家来到矿硐门口，都会感叹一句，哇，好凉快啊！”在抖音直播间里，主播为苍南矾矿工业遗址卖力地吆喝着，据统计，今夏，仅该平台就已售出16000多张门票。

这股“冰凉”热潮，源自苍南县矾山镇那座闻名遐迩的南洋312平硐。作为温州矾矿核心的工业遗存，这座矿硐因特殊的空气对流构造，硐内温度常年恒定在18℃，冬暖夏凉。外界高温炙烤，走进矿硐就像一头扎进天然的“空调房”，体感瞬间切换。

由于温差巨大，主播每场直播总要反复叮嘱：“外面38℃，里面18℃，内外温差可以达到20℃，建议来游玩的旅客带上外套。”此外，每位游客还需戴上安全帽，暑期游客以亲子家庭为主，小朋友们头戴安全帽，活脱脱一群“小矿工”，钻入矿硐深处，眼神里满是探险的好奇。从上午10点左右开始，游客便络绎不绝，这种热闹一直持续到下午四点半。

矿硐不只清凉，更有“穿越”。7月下旬，矾矿工业遗址景区提出“非矾之路”系列主题活动启幕，依托矿硐原有工业空间打造沉浸式年代体验——园区广场、火车车站、312矿硐全域披上复古外衣。

步入矿硐，时光仿佛倒流。搪瓷杯、老式电视机散落在昏黄灯影里，角落里摆着旧式收音机，墙上贴着泛黄海报，空气中仿佛飘着80年代的气味。游客手持打卡手册，凭粮票集章闯关，挑战多款怀旧游戏——滚铁环、跳房子、拍画片，小时候的记忆一股脑涌上来。集齐印章，便可兑换复古粮票，全场消费；还能领取限定矾晶礼盒，把清凉和回忆一起打包带走。

硐内更热闹的是沉浸式复古NPC巡游互动，川剧变脸在岩壁间乍现，非遗喷火的火光照亮矿硐穹顶，近景魔术引得孩子们惊呼连连，梦幻泡泡秀在18℃的冷空气中飘散，如梦如幻。游客还可以坐上复古小火车，“哐当哐当”深入矿硐腹地，在18℃的清凉里，与旧时光撞个满怀。

永嘉龙瀑仙洞：浙江省最大人工洞穴里的20℃夏天

在永嘉楠溪江畔，另一处洞穴避暑地同样人气高涨。位于岩头镇岙底村的龙瀑仙洞，占地面积6000多平方米，是浙江省最大的人工洞穴，更是大世界吉尼斯认证的“世界最大的人工悬空洞穴群”。洞内怪石嶙峋、千姿百态，常年恒温20℃，夏无酷热、冬无严寒。

“连日来，在市区户外温度超过38℃时，龙瀑仙洞内依旧保持着20℃的‘室温’，成为夏日纳凉首选地之一”。据龙瀑仙洞运营负责人周青介绍，自入伏以来客流量明显增多，“周末的客流量大概都有一两千人，过来玩的人都是为了图个清凉”。

除了恒温纳凉，龙瀑仙洞还玩出了不少新花样。洞内新开的洞穴咖啡馆成为年轻人的消暑新宠——点一杯冰咖，对着瀑布吹凉风，一坐就是大半天。游客还可以乘坐通体透明的小船飘荡在清澈水面，欣赏五彩灯光秀和洞内瀑布，或在洞内巨幕3D影院体验观影。景区还不定期推出萤火虫放飞活动，为夏日增添了几分浪漫。

苍南玉苍山：永久免费的“天然避暑空调房”

如果不想钻进洞穴，苍南玉苍山国家森林公园则提供了另一种选择。

这座国家4A级旅游景区主峰海拔921.5米，全域森林覆盖率高达96.66%，盛夏时节山间平均气温维持在25℃以下。就在本月，玉苍山刚刚入选省林业局、省文化和旅游厅联合发布的《浙里山居康养与避暑度假指引（2026）》，成为温州6个省级避暑康养推荐点位之一。

“城里盛夏酷暑难耐，玉苍山却常年清凉舒爽，每天吸氧徒步、看云海日出，远离闹市压力，特别适合避暑康养。”来此度假的游客陈女士这样描述她的体验。

更让人心动的是，自2024年“五一”起，玉苍山国家森林公园已实施永久免门票政策。如今的玉苍山打破了单一观光模式，融合了山林露营、森林徒步、悬崖休闲、生态康养等多元业态，不少游客选择短途旅居、静心疗养。

与玉苍山一同入选此次省级避暑康养推荐名录的，还有瑞安芳庄乡黄金坳村、瑞安圣井山景区、瑞安燕子窝“高山疗愈地·旅居康养谷”、永嘉四海山森林康养基地、文成天湖森林康养基地，涵盖森林公园、高山村落、山岳景区、森林康养基地等多种类型，供游客们清凉一“夏”。

来 源：温州晚报

原标题： 进去都得穿外套，天然“空调房”火了

记者 许雅晶 图片来自苍南、永嘉文旅

本文转自：温州新闻网 66wz.com