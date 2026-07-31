晴热高温持续，午后谨防雷阵雨 超强台风“白海豚”路径成谜
温州晚报 2026-07-31 09:33:00
晴热高温+午后局部雷阵雨，将是近期的天气格局。同时需要关注的还有今年第13号台风“白海豚”。
温州网讯 随着副热带高压的回归，高温也要“归位”了。昨天，市气象台发布高温报告，预计未来三天我市最高气温可达35℃至37℃，西部山区更是高达37℃至39℃。晴热高温+午后局部雷阵雨，将是近期的天气格局。同时需要关注的还有今年第13号台风“白海豚”。
这样的天气，防暑降温是头等大事。午后局部雷阵雨也随时可能“突袭”，出门最好随身带把伞，防晒挡雨两不误。
另外，今年第13号台风“白海豚”的中心，昨天上午8时位于日本东京东南方向大约3360公里的西北太平洋洋面上，就是北纬16.4度、东经165.8度，中心附近最大风力有17级以上（65米/秒），中心最低气压为910百帕，七级风圈半径为200-400公里，十级风圈半径为120-160公里，十二级风圈半径为70-90公里。
预计，“白海豚”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度变化不大或略有减弱。“白海豚”未来5天对我国无影响。
据中国天气最新消息：“白海豚”或冲击今年西北太平洋风王。
来 源：温州晚报
原标题： 高温“归位” 台风要去哪？
记者 张嫣彬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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