潮新闻客户端 2026-07-31 09:40:49

7月27日，平阳县万全镇，一箱箱“宠物空调房”被装进货车，随同平阳制造的宠物避暑好物，发往美国、泰国、德国等60多个国家和地区。

受访者供图

7月27日，平阳县万全镇，一箱箱“宠物空调房”被装进货车，随同平阳制造的宠物避暑好物，发往美国、泰国、德国等60多个国家和地区。

温州市米达力宠物用品有限公司负责人陈定涨说，今年夏季，全球多地遭遇异常高温天气，“宠物空调房”等清凉降温用品需求火爆，订单如潮水般涌来。在高峰期，工厂每天要生产3000多件。

高温催生的不仅是降温需求，免洗手套、除臭喷雾等便捷清洁用品需求也增加。浙江旭漠生物科技有限公司的车间里，日产10万包的免洗手套生产线和日产3万瓶的除臭喷雾生产线满负荷运转，订单已排至下个月。

据介绍，平阳县拥有规上宠物工业企业64家，是名副其实的“全球宠物用品世界工厂”，已形成从宠物饲料、零食到牵引绳、玩具、服饰、清洁用品的完整产业链。

天气越热，宠物用品生产线越“火”。在全球“它经济”持续升温中，平阳的宠物产业集群正以灵活的市场嗅觉和完整的供应链配套，不断开辟新的出海赛道。数据显示，2026年上半年，平阳县宠物用品产业总产值突破23.7亿元，前5个月，出口宠物清凉产品、咬胶食品、服饰等达5.1亿元。

来 源：潮新闻客户端

原标题： “宠物空调房”、清洁用品供不应求 平阳宠物用品热销海外

记者 应忠彭 项锐

本文转自：温州新闻网 66wz.com