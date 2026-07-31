龙港发布 2026-07-31 09:56:00

7月30日，林海涵、叶鑫俊、苏立盛等龙港市领导赴温州市消防救援支队开展“八一”慰问活动，向全体消防指战员致以节日问候和崇高敬意。

7月30日，林海涵、叶鑫俊、苏立盛等龙港市领导赴温州市消防救援支队开展“八一”慰问活动，向全体消防指战员致以节日问候和崇高敬意。

龙港市委书记林海涵向温州市消防救援支队长期以来倾力支持龙港消防事业发展、助力龙港平安建设表示衷心感谢。他指出，广大消防指战员主动投身火灾扑救、抢险救灾、应急处突等各类急难险重任务，始终奋战坚守在守护人民群众生命财产安全和社会稳定的最前线，为龙港经济社会高质量发展作出了积极贡献。

林海涵表示，龙港市委、市政府将始终高度重视消防救援事业发展，不断健全完善消防保障体系，细化落实各项暖心保障举措，全力为消防救援工作开展创造良好条件。希望温州市消防救援支队能够一如既往关心、指导龙港消防救援工作，持续加强业务指导、资源赋能和协同联动，助力龙港持续提升防灾减灾救灾和应急处置能力，推动龙港各项工作再上新台阶。

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原标题： 龙港市领导赴温州市消防救援支队开展“八一”慰问活动

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com