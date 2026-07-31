千帆竞发正逢时——7月全国各地经济社会发展观察

新华网 2026-07-31 10:02:06

科技创新中，人工智能逐渐改变着生产生活场景；就业保障上，挖潜力拓空间促稳定；暑期消费里，新场景、新业态激发着夏日经济活力；对外贸易中，一组组亮眼数字提振着发展信心……7月以来，全国各地奋楫争先，锐意进取，新旧动能转换正引领我国经济高质量发展稳步前行。

观察之一：人工智能加速赋能千行百业

总部坐落于上海市漕河泾开发区的海智在线，上线的一款制造业智能体目前已进入图纸解析、工艺判断、报价分析、供应商筛选等真实制造场景。在它的“赋能”下，当地一家设备制造企业的看图、初判、筛选等工序，与原本人工投入相比，节省超40个小时，流程衔接时间压缩25%以上。

目前，我国规上工业企业人工智能应用普及率超30%，重点行业人工智能整体渗透率突破80%，人形机器人开始“进工厂、下车间”，人工智能正从“能说会道”向“真抓实干”迈进。

在安徽，政府给“场景”，企业当“主角”，城市资源在开放共享中助力技术实测迭代；在贵州，“算力优势”赋能特色产业，在低成本算力供给上助力企业创新；在上海，人工智能实验室携手高校、科研机构、医院与产业伙伴，发布多项科学智能联合创新成果……人工智能技术正走进千家万户、赋能千行百业。

机器人正从“形态似人”向“实干助人”发展。在北京物理AI数据与评测基础设施企业光轮智能展厅，工程师把真实物体的物理特性转化为可计算的仿真参数，再将其放入虚拟生产环境中，反复训练机器人完成任务。

企业负责人杨海波说，这套系统为机器人从实验室走向工业、制造、物流等场景提供训练和验证基础。后续，机器人应用还将逐步向更开放的服务场景延伸。

【记者观察】从前沿探索到产业实践，人工智能正以不同形态赋能千行百业。随着行业应用不断深化、产业生态持续完善，人工智能将持续为高质量发展提供坚实助力。

观察之二：扩容提质持续促进就业

7月25日，重庆市两江新区举办了一场智能制造专场招聘会，80余家企业携3000余个岗位集中揽才，吸引了2000余名求职者到场。

与传统的招聘会不同，活动将“专场招聘+公共服务+直播带岗+普法宣传”融为一体。智能制造行业的技能指导师现场演示编程和设备调试操作，不少求职者驻足观摩、上手实操，甚至有求职者当场报名了后续的技能培训课程。

重庆市人力资源和社会保障局副局长李林峰说，目前，重庆在全市开展“百日千万招聘专项行动”，为高校毕业生、农民工等重点群体与用人单位搭建免费对接平台，促进人力资源供需高效匹配。

当前，多地全力挖掘各渠道各领域就业潜力：在江苏苏州，当地推出“人才夜市”招聘模式，将岗位送到商业街区、旅游景点，让求职者“逛着街找工作”；在湖北武汉，当地持续推出毕业生专场招聘活动；在陕西西安，当地通过就业服务攻坚行动，从岗位拓展、创业支持、技能提升、困难帮扶、权益维护五方面，全面升级青年群体就业全周期服务体系……

在山东省青岛市李沧区衡阳路“就享家”乐业社区，2026届高校毕业生魏子淇正整理自己的单人公寓。青岛求职期间，她曾因异地租房成本高、落脚难而发愁，如今依托当地青年就业安居保障政策，住进了配套齐全的免租金人才公寓，顺利入职本地企业。“没有房租压力，能安心扎根岗位，在这里就业心里很踏实。”魏子淇说。

【记者观察】就业是民生之本。各地拿出硬招、实招、暖招，持续推动就业质的有效提升和量的合理增长。要持续用力抓好“最大的民生”，全力促进重点群体就业增收。

观察之三：暑期消费增添夏日经济活力

盛夏时节，西藏清爽舒适的气候，吸引着大批亲子家庭进藏避暑。在林芝墨脱，林海叠翠、河流奔涌，独特的地貌景观让游客流连忘返。跟随父母前来游玩的北京初中生公博晨感慨：“在课本上看的地理知识具像化了，从雪山到芭蕉林，好像时光穿越了。”

西藏自治区文化和旅游厅有关负责人表示，西藏文旅已告别单一观光模式，迈入沉浸体验、文娱潮玩、城市漫步等新发展阶段。进入暑期，西藏推出多样化的文旅产品丰富消费者旅游体验，暑期文旅市场持续火热。

7月以来，各地多措并举扩大暑期消费：在上海，“博物馆奇妙夜”、沉浸式演艺等文化消费场景不断拓展；在北京，“夜爬”“水乐园”等新玩法层出不穷；在湖北鄂州，暑期“夜经济”向“食、游、购、娱、体、展、演”等多元夜间消费业态转变……

这个夏天，亲水避暑游、乡村研学游、夜间经济等业态百花齐放，激活着夏日消费新动能，不仅丰富了大众游玩消费业态，更有效拉动民宿、特色产品销售等多行业发展。

体育锻炼热潮“加持”下的赛事经济活力满满。在陕西省宝鸡市陈仓区，陕西省群众体育五级联赛、宝鸡市青少年校园足球联赛市级决赛等赛事接续进行。陈仓区委常委、宣传部部长杨利刚说，高频次赛事直接拉动场地租赁、体育装备等消费，多元赛事正成为激活消费的强劲动力。

【记者观察】暑期消费中，各地抢抓消费黄金期，从烟火气升腾的“夜经济”到人潮涌动的暑期档电影市场，从清凉避暑的文旅新场景到火热的研学游，夏日经济热力四射，为人们带来多样消费体验。

观察之四：外贸向好走势稳健

走进联想南方智能制造基地，一批批人工智能电脑有序下线，等待装车发往海外。“全球新技术浪潮催生产品迭代换新，国际订单持续增长。”联想信息产品（深圳）有限公司关务经理尹庆华说。

广东外贸“朋友圈”加速扩容。“一方面，本土产业集群对不同市场需求精准适配、灵活供给，‘圈粉’全球消费者。”广州海关副关长黄斌说，“另一方面，南沙港等口岸的数百条外贸航线，使高效流通模式日趋成熟，更多优质商品‘双向奔赴’。”

面对错综复杂的外部环境，我国外贸呈现“总量稳、质量优、韧性强”的发展特征。海关总署数据显示，上半年我国货物贸易进出口25.47万亿元，规模历史同期首超25万亿元，同比增长16.9%，稳居全球货物贸易第一大国地位。

我国外贸保持良好运行态势，稳规模优结构成效明显。浙江机电产品出口增势良好，外贸增长呈绿色智能趋势；广东无人机、高端机床、工业机器人等出口同比持续增长；中欧班列运输货物品类覆盖53大门类、5万多个品种，运送货值占中欧货物贸易额的比重逐年提升……

浙江省商务厅相关负责人表示，下一步将着力推动惠企政策直达快享，助力企业深耕国际市场，持续培育外贸新增长点，推动外贸稳进提质。

【记者观察】外贸是观察经济韧性的重要窗口。当前，我国外贸增势强劲、走势稳健。各地各部门要继续以更加务实的政策举措，更加便利的服务保障，稳出口、扩进口，保持外贸发展的良好势头。

来 源：新华网

原标题： 千帆竞发正逢时——7月全国各地经济社会发展观察

记者：刘彤、蒋梦辰、魏一骏

本文转自：温州新闻网 66wz.com