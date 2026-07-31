乐清发布 2026-07-31 10:00:17

“八一”建军节即将来临，连日来，戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等乐清市四套班子领导分别带队走访慰问部队官兵、消防指战员、优抚对象等，向他们致以节日祝福和崇高敬意。

“八一”建军节即将来临，连日来，戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等乐清市四套班子领导分别带队走访慰问部队官兵、消防指战员、优抚对象等，向他们致以节日祝福和崇高敬意。

乐清市委书记戴旭强一行先后来到乐清市消防救援局、市人武部，看望慰问消防指战员和部队官兵，感谢他们长期以来心系乐清经济社会发展，积极投身地方建设，在处置急难险重任务、维护社会大局稳定、守护人民群众生命财产安全等方面所作的积极贡献。希望大家继续发扬光荣传统和优良作风，认真抓学习、强练兵、提能力，为保一方平安、促一方发展贡献更多力量。他说，市委市政府将深入学习贯彻习近平总书记关于双拥工作的重要论述精神，主动服务支持部队建设，千方百计为大家排忧解难，持续营造全社会关心国防、热爱军队、尊崇军人的良好氛围，不断巩固军政军民团结良好局面。

在乐成街道，戴旭强走访慰问烈士子女，关切询问老人健康状况和家庭情况，叮嘱他们多多保重身体、安享晚年生活。戴旭强强调，革命烈士用热血和生命换来了今天的和平幸福生活，党和人民永远铭记。相关单位要始终把优抚对象的冷暖放在心上，常态化做好走访关怀、政策落实、困难帮扶等工作，让他们切实感受到党和政府的关怀。

乐清市委副书记、市长胡立左来到武警乐清中队，向部队官兵送上节日祝福。他说，驻乐武警官兵忠实履行职责，全力维护社会安定，在应急处突、防汛防台等急难险重任务中勇挑重担，为乐清平安稳定作出了重要贡献。希望大家深入贯彻习近平强军思想，练就过硬本领，发扬优良作风，为助力乐清高质量发展再立新功。乐清将用心用情为大家办实事、解难题，当好驻乐部队和广大官兵的坚强后盾。

胡立左还先后走访慰问温州市消防救援局、武警温州支队，代表乐清市委市政府和广大乐清人民，对温州市消防救援局、武警温州支队长期以来的关心支持表示感谢。他说，乐清经济社会发展离不开各级部队官兵和消防指战员的鼎力支持，希望大家一如既往关心乐清，加强互动交流，深化协作互促，共同推进国防和军队建设、消防救援事业发展，维护社会大局平安稳定。

乐清市人大常委会主任潘云夫一行来到驻乐某部队，看望慰问部队官兵，向他们致以节日的问候。慰问中，潘云夫与部队官兵座谈交流，详细了解训练、学习、生活等情况，认真倾听部队发展需求。潘云夫指出，部队官兵不畏条件制约，忠诚履职尽责，在守护一方平安、服务地方发展等方面发挥了重要作用。希望广大官兵在锤炼过硬本领、履行国防建设职责使命的同时，继续大力支持乐清各项事业发展。相关部门要细化落实各项优抚保障政策，尽心尽力为部队官兵解决实际困难，当好部队的坚强后盾和可靠后方。

乐清市政协主席陈向东一行走访慰问驻乐某部队，了解部队官兵日常练兵备战、生活保障等情况，向他们送上节日问候和美好祝愿。陈向东在慰问中指出，广大官兵始终围绕中心、服务大局，在抢险救援等急难险重任务中冲锋在前、勇挑重担，以实际行动守护了乐清平安。希望大家继续发扬人民军队的优良传统，永葆忠诚本色、恪守岗位职责，持续深化军民鱼水情谊，携手推动军地共建向更高水平发展。相关部门要大力弘扬拥军优属光荣传统，全心全意做好服务保障，在全社会形成拥军崇军的浓厚氛围。

乐清市委副书记林益正一行赴驻乐武警某部开展慰问，向他们致以节日问候。慰问中，林益正表示，长期以来，广大官兵积极投身地方应急处突、平安建设等重点工作，冲锋在前、担当奉献，以实际行动彰显优良作风和过硬素养。希望继续忠诚履职，为乐清经济社会高质量发展多作贡献、再立新功。各地各部门要进一步落实落细各项优抚政策，持续营造尊崇军人、热爱国防的良好氛围。

乐清市领导陈鹏、金杰、王人骏、周亮、陈庆东、施旭微、章海根等分别参加相关慰问活动。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市四套班子领导开展“八一”拥军慰问活动

记者 蔡甜甜 郑瀚 吴秋秋 周秀静 陈青/文 刘言勇 周林炯/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com