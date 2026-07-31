新华网 2026-07-31 10:42:08

针对国际足联日前公布的一份拟出售世界杯等旗下主要赛事部分商业权益给私人投资者的提案，欧足联30日发表了一份措辞强烈的公开声明，表示坚决反对该提案，且在提案废除前欧足联旗下所有球队不再参加包括世界杯在内的所有国际足联赛事。

针对国际足联日前公布的一份拟出售世界杯等旗下主要赛事部分商业权益给私人投资者的提案，欧足联30日发表了一份措辞强烈的公开声明，表示坚决反对该提案，且在提案废除前欧足联旗下所有球队不再参加包括世界杯在内的所有国际足联赛事。

国际足联日前表示，计划成立一家名为“国际足联前进公司”的商业子公司，负责运营世界杯等国际足联主要赛事的商业权益，并将向外部投资者出售该公司部分股权。

国际足联主席因凡蒂诺表示，这一提案将惠及国际足联全部211个成员协会；若支持该提案，每个会员协会将获得4000万美元，但需在今年9月19日前签约。

提案一经公布，在足球世界引发广泛讨论。欧足联在声明中称：“欧足联与其55个会员协会立场高度一致。我们一致且明确地拒绝国际足联将世界杯及其他国际足联赛事的股权转让给私人投资者。世界杯绝不能被视作一种投资产品。它的任何一部分都不应拱手让给私人投资者。世界杯决不能被出售。”

“鉴于今日讨论的结果，只要该提案一日不废除，所有欧足联旗下的会员协会代表队将绝不会参加任何国际足联的赛事——除非该提案被彻底废弃，且国际足联给出具有法律约束力的保证，承诺永不再向私人所有权开放其治理权或旗下赛事。”

欧足联还在声明中抨击国际足联决策流程不透明，表示这一提案未与其他足球管理部门进行协商，属于“暗箱操作”。

当日，北中美及加勒比地区足联发表声明称将否决该提案，表示旗下41个会员协会“对该提案缺乏正当程序、被人为设定极短（签约）期限，以及未经相关国际足联治理机构审查或批准等问题表达了深切担忧”。

亚足联则在声明中称，对国际足联提案未被征询意见且文件未经内部讨论便进入公共领域表示失望，认为所有利益相关方都应获得充分的信息和足够的时间来全面评估该提案。

非洲足联和大洋洲足联表示将于近期召开会议评估该提案，南美洲足联则尚未发表声明。

会员协会层面，英足总、法国足协等欧洲地区足协已发表声明反对这一提案。印尼足协主席托希尔则公开表示支持，认为该提案若能落实，将为印尼等亚非发展中国家的足球基础设施及青训发展带来至关重要的额外资金支持。

来 源：新华网

原标题： 欧足联反对国际足联商业计划 威胁抵制世界杯

本文转自：温州新闻网 66wz.com