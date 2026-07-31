新华网 2026-07-31 10:39:02

29日，美伊战火重燃，且外溢至中东多处：停泊在埃及地中海港口的美国船只遇袭；沙特阿拉伯首次公开和美国联合发起军事打击，目标是伊拉克民兵武装；伊朗对约旦境内的美军部队发动导弹袭击……地区多国相继卷入冲突，接连不断的攻防交锋引发外界担忧，战火或向更大范围蔓延。

29日，美伊战火重燃，且外溢至中东多处：停泊在埃及地中海港口的美国船只遇袭；沙特阿拉伯首次公开和美国联合发起军事打击，目标是伊拉克民兵武装；伊朗对约旦境内的美军部队发动导弹袭击……地区多国相继卷入冲突，接连不断的攻防交锋引发外界担忧，战火或向更大范围蔓延。

29日，埃及石油和矿产资源部证实，两艘船只在埃及地中海沿岸的达米埃塔港起火，应急团队和相关技术部门已迅速展开处置，目前暂无人员伤亡。根据英国海上安保公司安布里的消息，该港口一艘美国液化天然气储存及再气化船舶、一艘希腊船只遭到至少一架“未识别身份”的无人机袭击。另一名消息人士说，一架无人机袭击美方船舶后引发火灾，火势蔓延至附近停泊的希腊船只。

路透社分析，上述袭击意味伊朗战事比以往更明显地呈现外溢趋势。也门胡塞武装在海上封锁沙特就是冲突外溢的又一例证。胡塞武装上周宣布对沙特实施海上禁运，并使用导弹和无人机在红海袭击两艘违反其禁运令的沙特油轮。胡塞武装称这是对沙特“封锁”胡塞武装控制区的回应。

眼下，沙特因霍尔木兹海峡和曼德海峡两大运油通道受阻，而被迫改经埃及苏伊士运河绕行非洲出口石油，导致运输时间和成本激增。据消息人士透露，沙特正与数十个国家和地区展开磋商，寻求在红海组建国际护航联盟，以保护沙特等国船只免受胡塞武装袭击。

7月29日，在伊拉克巴格达，人们参加伊拉克“人民动员组织”遇难成员葬礼。新华社发（哈利勒·达伍德摄）

29日早些时候，沙特与美军以沙特石油设施遭到来自伊拉克方向的无人机袭击为由，联合对伊拉克境内多处目标发动袭击。伊拉克总统府当天发表声明，谴责此举是公然侵犯伊拉克主权。伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”发表声明说，该组织位于伊拉克多地的基地29日清晨遭美国和沙特袭击，至少20人死亡、32人受伤。

据报道，这是沙特自2月底伊朗战事爆发以来首次公开与美军实施联合军事打击。不过，沙特似乎无心恋战。据美国阿克西奥斯新闻网站29日报道，沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼当天在华盛顿同美国副总统万斯会晤时表示，沙特王储穆罕默德“希望向万斯传达这样的信息：在伊拉克的打击行动并不意味着沙特主张局势升级，而是表明沙特在必要时已准备好自卫”。

消息人士说，沙特意在借助沙美联合军事行动警告伊朗，不会允许伊朗或其代理人袭击沙特石油等关键设施，同时沙方敦促局势降级，强调美伊应重返谈判桌。

同样在29日，伊朗对驻扎在约旦境内的美军部队发动导弹袭击。伊朗伊斯兰革命卫队表示，此次行动意在回应美军的“攻击性行为”。美军声称避开了伊朗对中东地区美军部队的“突袭”，约旦方面则表示拦截并击落了来自伊朗的导弹。

此后，美军中央司令部发表声明说，美军于美国东部时间29日22时对伊朗境内伊斯兰革命卫队数十个目标实施大规模打击。

按路透社说法，伊朗战事爆发以来，设在约旦境内的美军基地成为伊朗首要打击目标。本月早些时候，该基地3名美军士兵在伊朗的袭击中身亡，是2月底以来美军人员伤亡最惨重的一次。

来 源：新华网

原标题： 美伊冲突外溢 中东硝烟四起

记者 王逸君

本文转自：温州新闻网 66wz.com