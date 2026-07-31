新华网 2026-07-31 10:39:57

随着伊朗战事和俄乌冲突持续消耗美军武器库存，美国国防部已承诺向军火承包商支付近千亿美元，以期后者加速生产“爱国者”和“萨德”拦截弹。此外，五角大楼订购了14艘核潜艇，合同总额766亿美元。

随着伊朗战事和俄乌冲突持续消耗美军武器库存，美国国防部已承诺向军火承包商支付近千亿美元，以期后者加速生产“爱国者”和“萨德”拦截弹。此外，五角大楼订购了14艘核潜艇，合同总额766亿美元。

据美国《华尔街日报》和路透社29日报道，五角大楼与军火承包商有关“爱国者”拦截弹的交易出现变化，从今年4月已签订的一年期47亿美元合同变更为7年期总额586亿美元的草拟协议。五角大楼同时初步敲定一份7年期总额350亿美元的“萨德”拦截弹订购合同。

这是从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼（2020年2月19日摄）。新华社记者刘杰摄

报道说，这两份军购文件虽未最终确定，但反映出五角大楼在导弹订购方面的新变化，即有意用多年期合同取代年度采购，以期激励军火承包商为换取稳定持续的订单而扩大产能。

五角大楼同时施压军火承包商加速生产，要求后者优先考虑生产而不是给股东分红。然而，一些行业高管坚持，国会应先拨款，企业才会扩大产能。

一些防务专家认为，美国战时消耗与当前产能存在重大缺口，凸显美国国防工业面临恢复库存的重大挑战。美国战略与国际问题研究中心本周估算，作为美军两大防空武器，“爱国者”和“萨德”拦截弹库存已分别不足1000枚和250枚。该中心高级顾问、美国海军陆战队退役军官马克·坎西恩本月早些时候接受美媒采访时披露，伊朗战事大量消耗的7种导弹中，约一半已消耗其库存的一半，其他的也已消耗其库存的四分之一到三分之一。

例如，美军已用掉1000多枚“战斧”导弹，相当于美国政府年度采购量的10倍；消耗超过1200枚“爱国者”拦截弹，而美国当前该型导弹年产量仅约600枚。据分析师估算，将上述7种导弹库存恢复至战事前水平，少则一年，多则四年。

乌克兰总统泽连斯基28日到访白宫时，请求美国总统特朗普紧急提供包括300枚“爱国者”拦截弹在内的“冬季援助”。坎西恩说，海湾国家和乌克兰等约18个国家和地区部署有“爱国者”防空系统，即使当前就下单拦截弹，也需要四五年才能收到货。

此外，据《华尔街日报》报道，五角大楼29日同时向两家造船厂订购了9艘“弗吉尼亚”级和5艘“哥伦比亚”级核潜艇，合同总额766亿美元，预计2038年前交付。

由于造价高昂，“弗吉尼亚”级和“哥伦比亚”级核潜艇的建造计划已出现数年延期。另外，美国大型造船厂数量减少，技术工人流失严重，造船进度往往赶不上计划。

来 源：新华网

原标题： 五角大楼拟购约1700亿美元导弹和核潜艇

作者 海洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com