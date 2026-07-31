土耳其多地野火蔓延 热门景区受影响
受高温、干燥和强风天气影响，土耳其29日多地发生野火。消防部门出动大量人员扑救，部分热门旅游景区受影响，数百人被紧急疏散。
土耳其总统埃尔多安当晚说，当天全国发生约90起火灾，其中81起已得到控制，超过3000名消防人员正在扑救其余火灾。据当地媒体报道，目前暂无人员伤亡报告。
土耳其农业和林业部说，西南部穆拉省火灾规模较大，数百名消防人员参与扑救，20多架飞机和直升机投水灭火。当地政府说，火灾最初发生在农业用地，随后蔓延至森林，包括当地居民和医院部分患者在内的202人被疏散。
据土耳其阿纳多卢通讯社报道，全国至少有7个省当天报告发生山火，其中包括旅游胜地安塔利亚省。西部巴勒克埃西尔省埃德雷米特地区对210户居民实施预防性疏散。安塔利亚省库姆卢贾地区的野火蔓延至居民区，部分房屋被烧毁，当地居民携带牲畜撤离。媒体报道说，受浓烟影响，连接安塔利亚市和海滨度假城市费特希耶的主要公路临时关闭。
这是2025年7月3日拍摄的土耳其伊兹密尔省厄代米什的森林火灾现场。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）
地中海沿岸国家夏季常受高温干燥天气影响，森林火灾频发。欧洲森林火灾信息系统网站数字显示，2026年以来土耳其共记录54起较大规模野火，累计过火面积约1.2万公顷。
来 源：新华网
记者 汪宗楠
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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