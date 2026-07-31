网传“河南两市可申领备孕补贴”不实（2026·07·31）

全国网络辟谣 2026-07-31 21:12:53

辟 谣 网传“河南两市可申领备孕补贴”不实

详情：近日，多个网络账号发布视频称“河南省许昌市下辖禹州市、长葛市可申领备孕补贴”。经许昌市卫生健康委员会核实，网传信息系谣言，全市未出台该项政策补贴。提醒广大网民，网络平台信息未经核实，切勿随意转发扩散，自觉做到不造谣、不信谣、不传谣，共同维护清朗网络空间。（来源：“清朗河南”微信公众号、“网信许昌”微信公众号）

辟 谣 网传“购买‘省气贴’可让燃气表少走字”不实

详情：近日，一种号称能让燃气表少走字的“省气贴”在网络购物平台发售。中国石油集团专家证实，这种“省气贴”是一种可以贴在燃气表上的强磁贴，但常见的燃气表为机械表，由燃气气体流动带动字轮；IC卡表、物联网表的基表也是机械或电子流量传感器，外面再加电子计费。磁铁、贴纸都没有办法改变燃气表的实际通气量，强磁还可能损毁电路板，造成燃气表停走、计量紊乱的后果。同时，这种行为还涉嫌违法，根据《中华人民共和国计量法》规定，擅自动用燃气计量装置、破坏计量准确度的行为，将面临责令赔偿损失、没收计量器具和违法所得并处罚款的处罚。（来源：“中国石油”微信公众号）

误 区 O型、B型血更招蚊子?

真相：这种说法不准确。科学研究并未证实血型与蚊子叮咬有确切关联性。虽然有研究曾提出O型和B型血在某些条件下更招蚊子，但结论存在一定局限性。

蚊子选择目标主要靠嗅觉和热感应。人体呼出的二氧化碳、汗液中的乳酸等挥发性有机物越多，越吸引蚊子。体温更高、呼吸频率更快，或在运动后产生更多挥发性物质的人，也更吸引蚊子。蚊子吸血是为了获取蛋白质和铁质，并不受血型影响。所以，不同蚊种选择目标的偏好更多取决于环境和生活习性。

想要减少蚊子叮咬，不必纠结血型，而是保持卫生、避免出汗、清理积水，使用有效驱蚊产品。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 利用AI编造“四川眉山一公园发生洪水”者被依法处罚

详情：近日，一条标注“眉山市彭山区毛河生态公园涨洪水”的短视频被大量网友关注。画面里道路、车辆、房屋大面积被洪水淹没，视觉冲击力极强。四川省眉山市民警第一时间核实情况，确认毛河公园近期水位平稳，并未发生洪涝灾害。

经查，违法行为人李某某为博取短视频流量、吸引网友关注，使用AI软件生成洪水淹没城镇的虚假画面，并配上定位在网上发布。有网友询问事发地点时，他还在评论区刻意回复“彭山，毛河公园”。李某某虚构险情、传播虚假信息的行为，已构成虚构事实扰乱公共秩序。公安机关依法对其作出行政处罚，责令其立刻删除全部虚假内容，阻断谣言传播链条。（来源：“四川举报辟谣”微信公众号）

通 报 网传“湖北台风致死八人”不实，造谣者已被处罚

详情：近日，湖北省黄冈市团风县有网民在短视频平台发布视频称“黄州龙卷风罹难8位英魂”，引发群众恐慌。经核查，该内容纯属虚假信息。网民汪某某为赚取流量蓄意编造不实视频，目前已被当地公安机关依法行政处罚。（来源：@湖北网络辟谣）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com