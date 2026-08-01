温州日报 2026-08-01 08:41:00

7月31日，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署我市贯彻落实意见。省委常委、市委书记张振丰主持。

温州网讯 7月31日，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作时的重要讲话精神、在党外人士座谈会上的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断上来，坚定信心、保持定力，全力推动经济提质增效，以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性。要抢抓政策窗口，加大向上争取力度，推动更多重大项目、资源要素落地温州。要持续扩大内需，用好用足消费品以旧换新政策，大力挖掘文旅、餐饮、家政、养老、托育等服务消费潜力，扎实推进“六张网”规划建设。要提速人工智能等产业发展，推动“一港五谷”高质量发展，加快布局智能算力全产业链。要持续优化营商环境，主动融入服务全国统一大市场建设，落细落实省“民营经济新增13条”，完善“六位一体”为企服务体系，提升改革惠企质效。要兜牢安全发展底线，加强重点领域风险防控，扎实做好民生兜底保障、稳就业等各项工作。要深入做好地质灾害等隐患点排查整治，密切关注近期台风动态，全方位抓好防御工作。要慎终如始抓好学习教育，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，把学习教育成效转化为高质量发展实效。要充分发挥党外人士作用，完善协商民主机制，为党外人士知情明政、履职尽责创造更好条件，共同推动实现全年经济社会发展目标任务。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对基础教育工作作出的重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，认真落实全国基础教育工作会议部署要求，高质量推进基础教育扩优提质，加快建设教育强市。要聚焦立德树人，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，用好温州红色资源优势，深化“大榕树·温思政”等品牌建设，完善大中小学“大思政课”一体化体系，切实唱响主旋律、传播正能量。要促进优质均衡，推动学前教育普及普惠发展、义务教育优质均衡发展，提升山区海岛和农村基础教育水平。要落实健康第一教育理念，高度重视学生身心健康，扎实办好中小学午休躺睡、校园餐、农民工随迁子女义务教育等民生实事。要深化改革创新，大力弘扬教育家精神，坚持师德师风第一标准，积极推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。要强化组织保障，健全党对教育工作全面领导的体制机制，强化校园及周边安全综合治理，健全学校、家庭、社会协同育人机制，凝聚起共同办好教育事业的强大合力。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com