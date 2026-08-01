六干争先抓落实！全市推进开发区改革创新高质量发展大会举行

温州日报 2026-08-01 08:43:00

7月30日下午，全市推进开发区改革创新高质量发展大会暨2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第二次县(市、区)比看活动举行。

温州网讯 7月30日下午，全市推进开发区改革创新高质量发展大会暨2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第二次县(市、区)比看活动举行。省委常委、市委书记张振丰强调，要认真贯彻落实习近平总书记在7月30日中共中央政治局会议上的重要讲话精神，学深悟透习近平总书记关于开发区工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，一门心思谋实招、务实功、求实效，全力推进开发区改革创新高质量发展，全面掀起“奋战三季度、决胜下半年”攻坚热潮，交出“十五五”开局高分答卷。

市委副书记、市长张文杰主持。市领导张加波、施艾珠等参加。

会上通报了上半年经济社会发展形势和相关工作情况，晾晒了重点工作指标；各县（市、区）、温州海经区分别汇报了重点工作、短板问题和下步攻坚举措，并展示比看项目。与会人员现场进行测评。

充分肯定上半年工作成效后，张振丰指出，今年是“十五五”开局起步之年，实现“全年红”关键要跑好下半程。各地各部门要切实把思想和行动统一到党中央和省委的决策部署上来，落实落细市委十三届十次全会精神，大力弘扬“六干”作风，对标对表狠抓落实，确保圆满完成全年目标任务。

张振丰强调，要向新而进、向高攀升，聚焦聚力高水平建设创新温州，放大格局视野找准坐标定位，保持战略耐心拥抱人工智能，实干争先推动经济稳进提质，不断塑造发展新动能新优势。要强化担当、勇挑大梁，谋深谋实思路举措，一体推进重点任务、重点工作、重大改革、重大项目，跑出高质量发展加速度。要深化打法、务求实效，坚定不移大抓项目，积极抢占新兴赛道，用好产业链链长制加快产业转型步伐，深化制度型开放做强外贸新业态新模式，串珠成链做优文旅精品线，聚力富民增收持续缩小“三大差距”。要统筹兼顾、守好底线，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细安全生产、防汛防台等工作，加强矛盾纠纷化解、风险闭环管控，以高水平安全护航高质量发展。

张振丰强调，开发区是经济发展的主阵地、主引擎，要因地制宜做好“优化、规范、功能、提升”四篇文章，推动实现综合实力、开放能级、创新动能、产业规模大幅提升。要聚焦“优布局”，把握好龙头做强与全域提升、增量拓展与存量盘活、整体优化与局部突破三对关系，加快提升空间承载力。要聚焦“强主业”，深耕做优主导产业，前瞻布局未来产业，引导产业链上下游集聚发展，持续增强产业竞争力。要聚焦“强功能”、推动开发区从生产园区向产业社区、从服务个体向服务全链、从传统服务到新型服务迭代升级，系统重塑生态集聚力。要聚焦“优机制”，规范开发区治理体系和管理模式，加强专业化队伍支撑，完善市场化运作模式，充分彰显制度执行力。

来 源：温州日报

原标题： 全市推进开发区改革创新高质量发展大会 暨2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第二次县（市、区）比看活动举行

全力推进开发区改革创新高质量发展

掀起“奋战三季度、决胜下半年”攻坚热潮

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com