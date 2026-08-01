温州日报 2026-08-01 08:45:00

市政府党组会议昨日召开，传达学习贯彻市委十三届十次全会精神。市长、市政府党组书记张文杰主持会议并讲话。

温州网讯 市政府党组会议昨日召开，传达学习贯彻市委十三届十次全会精神。市长、市政府党组书记张文杰主持会议并讲话。

会议指出，这次市委全会是在“十五五”开局之年奋战三季度、跑好下半场的关键节点召开的一次重要会议。要认真学习、深刻领会市委十三届十次全会精神，准确把握“六个始终坚持”的总体要求、创新温州建设“四个必须牢牢把握”的工作导向、下半年“八个奋力攻坚”的任务部署，切实把思想和行动统一到市委的决策部署上来。

会议强调，要强化创新驱动，锚定打造高水平创新型城市和一流产业型城市目标，统筹推进创新突破和工业倍增，加快产业焕新，强化平台支撑，提速主体培育，优化要素保障，推动新旧动能加速转换。要强化精准发力，加强经济运行穿透式分析、前瞻性研判，承接用好政策，夯实工业基本盘，推动项目快建设，激发消费新活力，促进外贸稳增长，推动经济运行稳中提质。要强化规划引领，以深入实施新一轮“强城行动”为牵引，深化区域协同发展，提升城市综合功能，打造综合交通枢纽，推动城市能级全面跃升。要强化系统集成，奋力争当新时代改革先锋，加快建设高能级开放强市，推动改革开放走深走实。要强化民生导向，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，加快山区海岛发展，做好增收致富文章，优化公共服务供给，持续缩小“三大差距”，推动共同富裕先行示范。要强化科学统筹，更好统筹发展与保护、发展与安全，推动实现全面协调发展。

会议要求，要坚持高站位、实干事、见真功相统一，牢固树立和践行正确政绩观，弘扬“六干”作风，铸牢政治忠诚、厚植为民情怀、坚持依法行政、锤炼过硬本领、建设廉洁政府，全面加强政府自身建设。

来 源：温州日报

原标题： 市政府党组学习贯彻市委十三届十次全会精神

攻坚奋战三季度 全力跑好下半场

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com