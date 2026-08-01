温州日报 2026-08-01 09:42:42

7月底，全市重大交通建设项目接连传来新进展。今年上半年，温州交发集团负责的重大交通项目建设持续提速，有效投资实现“时间过半、任务过半”。

温州网讯 甬台温高速公路改扩建工程乐清段土建1标右幅先行段正式通车、甬莞高速公路洞头支线1标温州湾互通A匝道2号桥首片预制T梁精准架设就位……7月底，全市重大交通建设项目接连传来新进展。今年上半年，温州交发集团负责的重大交通项目建设持续提速，有效投资实现“时间过半、任务过半”。

乐清段土建1标顺利通车。

投资稳步增长的背后，是重大项目建设的持续攻坚。今年上半年，甬台温高速改扩建工程温州北白象至南白象段累计完成桩基43%、墩柱33%，并完成南航道栈桥搭设和首件既有桥梁拆除；甬台温改扩建工程乐清段4座桥梁右幅施工完成并具备通车条件；甬莞高速洞头支线项目桥梁桩基、墩柱、盖梁施工稳步推进，温州湾互通全部路基填筑完。

苍泰7标泗溪互通主线桥圆满完成T梁架设。

进入7月，项目建设继续快马加鞭。其中，苍泰高速7标泗溪互通主线桥架梁完成；甬台温高速改扩建工程温州大桥段北航道桥主塔上横梁施工完成；青文高速中南隧道则成为全线首条贯通的长隧道。

甬莞高速公路洞头支线建设现场。市交发集团供图

眼下，重大交通建设项目持续掀起建设热潮。其中，甬台温高速改扩建温州北白象至南白象段计划在第三季度完成全部老桥拆除及北航道桥关键施工；甬莞高速洞头支线将基本完成温州湾互通提前通车路段T梁架设并启动桥面铺装；青文高速、苍泰高速也将分别推进桥梁合龙、隧道贯通及电力管线迁改等关键节点，以项目建设的持续提速，为全年投资目标完成和温州交通基础设施提质增效夯实基础。

青文高速（文成段）2标中南隧道全幅贯通。

来 源：温州日报

原标题： 温州重大交通项目接连突破关键节点

甬台温高速改扩建、甬莞高速洞头支线有新进展

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com