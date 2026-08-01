温度新闻客户端 2026-08-01 09:43:38

大沙岙的转变，为传统景区转型提供了一个可借鉴的样本。风景是底色，但真正能留住人的，是配套、是内容、是体验。当长线思维取代了短期逐利，“卖风景”升级为“卖生活”，传统景区才能真正焕发新生。

7月31日，改造后的大沙岙海滨浴场正式对外开放。对温州人而言，这不只是一则文旅新闻资讯，更是一次集体记忆的“刷新”——那个承载着无数温州童年夏日记忆的沙滩，终于不再是“来了就走”的观光地，而是能让人住下来的度假目的地。

大沙岙曾经面临的困境，是许多传统景区的缩影。风景不可谓不美，海水水质在全市海滨浴场中名列前茅，但过去多年，游客痛点始终未解：冲淋设施简陋、餐饮选择少、消费场景单一。结果是，游客踩踩沙、游游泳，半天即离场。风景虽好，却留不住人，更留不下消费。

破局，需要决心，更需要耐心。洞头前后耗时6年——3年谈判收购民营物业、3年施工改造，总投资5.2亿元对仙叠岩（大沙岙）景区全域开发，政府主导的长线投入，为景区转型奠定了基础。同时，景区所在地的全力配合和参与也是破局的关键。

破局，需要硬件，更需要软件。传统景区的升级，需要从“卖风景”转向“卖体验”——用丰富的内容把游客的时间填满，把“半天游”拉长成“过夜游”。大沙岙引进海水赶海乐园填补亲子空白，引入连锁民宿和恒温汤池，布局全时段餐饮等，让游客从早到晚有处可去。最重要的是，票价保持亲民不变，通过业态丰富来提升综合消费，让游客觉得“花得值、待得住”。

大沙岙的转变，为传统景区转型提供了一个可借鉴的样本。风景是底色，但真正能留住人的，是配套、是内容、是体验。当长线思维取代了短期逐利，“卖风景”升级为“卖生活”，传统景区才能真正焕发新生。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 传统景区升级，“卖生活”比“卖风景”好使

记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com