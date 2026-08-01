温州日报 2026-08-01 10:08:19

7月31日，由中宣部组织的2026年“活力中国调研行”浙江主题采访活动走进温州。

温州网讯 金风科技车间里，风电机组主机在组装线上列阵排开；数安港大楼内，大屏幕上的数据不停滚动——7月31日，由中宣部组织的2026年“活力中国调研行”浙江主题采访活动走进温州。来自40余家媒体的记者深入海经区、瓯海区，探访这座民营经济重镇培育新质生产力的创新实践。

上午，采访团首站来到位于海经区的金风科技。在生产车间，全国最大风电整机生产基地的运行场景呈现在眼前。该企业2023年下线浙江首台套大容量深远海机组，2025年下线全球首台16+兆瓦漂浮式机组，关键部件100%国产化，目前正研发20兆瓦风电机组。

金风科技将温州作为实施“两海”战略的核心所在地，2025年完成100余套大型风电机组海外订单交付。作为产业链主企业，金风科技带动中天海缆等配套项目落地，省内供应链企业达30余家，本年度在温州新开发供应商15家，联合10余家单位组建“深远海风电技术创新联合体”。

随后，采访团来到风力发电技术创新中心浙江中心。这是全国唯一具有风电领域特色的国家级技术创新中心，聚焦深远海平价漂浮式风电技术等方向开展攻关。据悉，今年上半年，金风科技实现产值18.14亿元，同比增长22.3%。

立足温州“5+5+N”产业布局，海经区聚焦海上风电装备、商业航天装备、海空智能装备、海空新材料四大赛道，累计招引优质项目150余个，总投资超1000亿元，集聚制造业企业近800家。今年上半年，海经区GDP增速达13.9%，规上工业增加值增速25.5%、制造业投资增速52.4%，均位居全市前列。

下午，采访团来到瓯海区中国（温州）数安港。作为全国唯一获批国家数据基础设施6项试点“大满贯”的园区，数安港已集聚超1200家数据生态企业。采访团走访了温州市数据集团、企知道智能信息科技、浙江信宇科技等入驻企业。通过展厅参观、企业走访、座谈交流等方式，系统了解数安港在制度创新、基础设施、数据供给、场景应用等方面的探索实践，解码数据产业发展的温州路径。

从海经区的“大国重器”到数安港的“数据要素”，温州正以科技创新为引领加速培育新质生产力。今天，采访团还将走进位于龙湾区的中国眼谷，参观眼谷之瞳小镇客厅和产品馆，了解眼健康领域从基础研究到产业转化的创新链条，感受温州在生命健康赛道的创新活力。

据悉，2026年“活力中国调研行”由中宣部自6月10日起组织，分四个批次开展，重点聚焦“十五五”规划开局之年的创新实践。浙江站系“科创活力篇”组成部分，温州站两日行程覆盖三大产业板块、十余家单位，集中呈现了温州因地制宜发展新质生产力的实践成果。

来 源：温州日报

原标题： 从海上风电到数据安全 “活力中国调研行”走进温州

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com